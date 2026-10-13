"نور الأرض" يكشف الجانب المظلم من هلال القمر في سماء مصر والعالم

تشهد السماء خلال الليالي القليلة المقبلة فرصة لرصد ظاهرة "نور الأرض"، التي يظهر خلالها الجزء غير المضاء مباشرة من هلال القمر في صورة توهج خافت، نتيجة انعكاس ضوء الشمس عن سطح الأرض وسحبها باتجاه القمر، بما يتيح رؤية ملامح قرصه بصورة أكثر وضوحًا رغم ظهور الهلال رفيعًا.

ويمكن رصد الظاهرة في القاهرة، مساء اليوم "الثلاثاء"، إذ تغرب الشمس في الساعة 6:26 مساء تقريبا، بينما يغرب القمر في الساعة 7:54 مساء، وتبلغ نسبة الجزء المضاء من سطحه نحو 8.3%، ما يوفر فرصة لملاحظة التوهج الخافت للجزء غير المضاء مباشرة من القمر، إذا سمحت حالة الطقس وصفاء السماء بذلك.

وتستمر فرصة الرصد خلال الليالي التالية؛ إذ يغرب القمر في القاهرة غدا الأربعاء نحو الساعة 8:37 مساء، مع وصول نسبة إضاءته إلى نحو 14.7%، فيما يغرب يوم الخميس 15 أكتوبر في الساعة 9:24 مساء تقريبا، وتصل نسبة إضاءته إلى نحو 22.3%. ومع زيادة الجزء المضاء من القمر تدريجيا، قد يصبح تمييز التوهج الخافت للجزء المعتم أكثر صعوبة.

من جانبه، أوضح المهندس ماجد أبو زاهرة رئيس الجمعية الفلكية بجدة، في تقرير فلكي، أن الظاهرة يمكن ملاحظتها خلال الأيام القريبة من المحاق، عندما يكون الهلال رفيعا، إذ ينعكس ضوء الشمس عن الأرض ليصل إلى الجزء المظلم من القمر، فيضيئه إضاءة خافتة تكشف ملامح الجانب غير المضاء مباشرة بأشعة الشمس.

وتعرف الظاهرة فلكيا باسم "نور الأرض"، كما تسمى "التوهج الرمادي" للقمر، وتحدث لأن الأرض تعكس ضوء الشمس نحو القمر، ثم يعكس سطح القمر جزءا من هذا الضوء في اتجاه الأرض، ما يسمح برؤية الجزء المظلم من قرصه بلون رمادي باهت إلى جوار الهلال المضيء.

ووفقا لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، يسهل رصد الظاهرة في الأيام القريبة من المحاق، عندما يظهر القمر في صورة هلال رفيع، إذ تبدو الأرض من سطح القمر شبه مكتملة الإضاءة، فتنعكس عنها كمية من الضوء تكفي لإضاءة الجانب المظلم من القمر بصورة خافتة.

وأشار أبو زاهرة إلى أن هذا التوهج يمكن تمييزه بالعين المجردة في ظروف الرصد المناسبة، بينما تساعد المناظير والتلسكوبات على إظهار تفاصيل سطح القمر بصورة أوضح، خاصة مع اختيار موقع بعيد عن الإضاءة الصناعية وصفاء السماء.

وتتأثر شدة الظاهرة بكمية الضوء التي تعكسها الأرض، والتي تتغير وفقًا لعوامل عدة، من بينها الغطاء السحابي ووجود الثلوج والجليد؛ إذ تعكس السحب والأسطح المغطاة بالثلوج قدرا أكبر من ضوء الشمس مقارنة بمناطق كثيرة من اليابسة والمحيطات.