محافظ دمياط يلتقي عدد من الجمهور بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين

أجرى الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، جولة تفقدية لمتابعة سير وانتظام العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة رأس البر، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لانتظام سير العمل بالمراكز التكنولوجية و الوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والوقوف على معدلات إنجاز ملفاتهم وسرعة التعامل مع طلباتهم.

اتتظام العمل

وتابع محافظ دمياط ، خلال الجولة انتظام العمل بالمركز، و آليات تقديم الخدمات والإجراءات المتبعة لإنهاء طلبات المواطنين، حيث وجه بضرورة سرعة إنجاز الطلبات، والتيسير الإجراءات ، مع التأكيد على حسن التعامل مع المواطنين والحرص على الاستجابة لطلباتهم في إطار القواعد والإجراءات المنظمة.

وحرص المحافظـ خلال الجولة على التواصل المباشر مع عدد من المواطنين، والاستماع إلى الخدمات والطلبات التي يقدمون للحصول عليها ، ويأتي ذلك إطار الجهود المستمرة لتطوير منظومة الخدمات الحكومية والتحول الرقمي، وتقديم خدمات أكثر كفاءة وسرعة للمواطنين .