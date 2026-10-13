تطوير منطقة اللسان برأس البر وترميم الخريطة التاريخية لمجرى نهر النيل



أجرى الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، اليوم، جولة ميدانية لمتابعة الأعمال الجارية بمشروع تطوير منطقة اللسان بمدينة رأس البر، للوقوف على آخر مستجدات التنفيذ ومتابعة الموقف التنفيذي للمرحلة الحالية، وذلك بحضور ممثلي شركة المقاولون العرب، الجهة المنفذة للمشروع.

جوله المحافظ

وخلال الجولة، تفقد المحافظ الأعمال الجاري تنفيذها بالمشروع ، مؤكدًا ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة الفنية، وتلافي أي ملاحظات أو عيوب قد تظهر أثناء التنفيذ، مع الإسراع بمعدلات العمل وفقًا للبرنامج الزمني المحدد .

واستكمل المحافظ جولته بتفقد منطقة الفنار، لمتابعة مستجدات أعمال التطوير ، في إطار الوقوف على ما تم تنفيذه ومتابعة الأعمال الجارية بها.

وفي سياق متصل، وجّه محافظ دمياط بسرعة ترميم الخريطة التاريخية التي توضح مجرى نهر النيل، وذلك في إطار الحفاظ على المعالم التاريخية بالمنطقة وإبراز قيمتها.

وأكد محافظ دمياط ضرورة مواصلة العمل وفقًا للخطة الموضوعة، لتحقيق أعلى معدلات الإنجاز بالمشروع، مشيرًا إلى أن تطوير منطقة اللسان يأتي في إطار خطة المحافظة للارتقاء بمدينة رأس البر، وتعزيز مقوماتها السياحية، بما يتناسب مع مكانتها المتميزة وموقعها الفريد.