برلمانية: التضامن العربي ضرورة لمواجهة مخططات زعزعة الاستقرار

أكدت النائبة سولاف درويش، عضو مجلس النواب، أن أمن المملكة العربية السعودية واستقرارها يمثلان ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي العربي، مشددة على أن أي اعتداء يستهدف الأراضي السعودية أو يهدد سلامة شعبها ومقدراتها يستوجب موقفًا عربيًا مسؤولًا وحاسمًا، يبعث برسالة واضحة بأن أمن الدول العربية وسيادتها ليسا مجالًا للتهاون أو الابتزاز.



وأدانت "درويش " فى بيان لها أصدرته اليوم بشدة الهجمات التي تستهدف المملكة العربية السعودية، مؤكدة أن استهداف الدول والمنشآت المدنية وتعريض حياة الأبرياء للخطر يمثل سلوكًا مرفوضًا، ويتعارض مع مبادئ حسن الجوار وقواعد القانون الدولي، ويهدد فرص تحقيق الأمن والسلام في المنطقة.

وقالت : إن العلاقات المصرية السعودية ليست مجرد علاقات بين دولتين شقيقتين، بل هي شراكة استراتيجية ممتدة تستند إلى تاريخ طويل من التعاون والتنسيق والمواقف المشتركة، موضحة أن استقرار المملكة يمثل أهمية كبيرة لمصر وللمنطقة العربية بأكملها، في ظل التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة.

وأضافت النائبة سولاف درويش أن المرحلة الراهنة تتطلب تجاوز حدود بيانات الإدانة التقليدية إلى تعزيز آليات العمل العربي المشترك، وتكثيف التنسيق السياسي والدبلوماسي، وتطوير التعاون الأمني وفقًا للقوانين والاتفاقيات ذات الصلة، بما يضمن حماية الدول العربية من التهديدات العابرة للحدود، ويحافظ على مقدرات شعوبها مشددة على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بصورة جادة لاحتواء التصعيد، والتعامل مع الاعتداءات التي تستهدف المملكة بما يضمن عدم تكرارها، مع الالتزام بالقانون الدولي والعمل على تجنيب المنطقة المزيد من الصراعات التي يدفع المواطن العربي ثمنها من أمنه واستقراره وفرص التنمية في بلاده.

قوة الأمة العربية تبدأ من احترام سيادة دولها



وأكدت النائبة سولاف درويش أن التضامن مع المملكة العربية السعودية موقف ثابت تفرضه روابط الأخوة والمصالح المشتركة ووحدة المصير، مشيرة إلى أن قوة الأمة العربية تبدأ من احترام سيادة دولها ورفض الاعتداء على أراضيها مشيرة إلى أن حماية الأمن العربي مسؤولية جماعية، وأن وحدة الصف والتنسيق المشترك يمثلان الطريق الأهم للحفاظ على استقرار المنطقة، ومواجهة كل ما يهدد سلامة الشعوب العربية ومستقبل الأجيال القادمة