مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق كرة القدم اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 إلى مجموعة من المواجهات القوية في مختلف البطولات مع ترقب لقاءات دوري أبطال أوروبا التي تشهد صدامات بارزة أبرزها مواجهة جالاتا سراي أمام برشلونة ولقاء أتلتيكو مدريد ضد مانشستر يونايتد إلى جانب مباراة بايرن ميونخ أمام فايكنج.

كما تتواصل المنافسات في الدوري المصري ودوري أبطال آسيا للنخبة، وسط برنامج كروي حافل بالمباريات على مدار اليوم.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

لانس × سبورتنج لشبونة – الساعة 7:45 مساء على قناة beIN Sports HD 3.

صباح × سلافيا براج – الساعة 7:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4.

آرسنال × ليل – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 4.

أتلتيكو مدريد × مانشستر يونايتد – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 5.

جالاتا سراي × برشلونة – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1.

إنتر ميلان × كلوب بروج – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 6.

لايبزيج × آيندهوفن – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports XTRA 1.

فايكنج × بايرن ميونخ – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 7.

فياريال × نابولي – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 8.

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

أبو قير للأسمدة × بترول أسيوط – الساعة 5 مساء على قناة ON Sport Max.

البنك الأهلي × طلائع الجيش – الساعة 5 مساء على قناة ON Sport Plus.

الاتحاد × الجونة – الساعة 8 مساء على قناة ON Sport.

السويس بتروجيت × وادي دجلة – الساعة 8 مساء على قناة ON Sport Max.

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة والقنوات الناقلة

بوريرام يونايتد × بيجينج جوان – الساعة 3:15 عصرا على قناة beIN Sports HD 2.

كونغ آن نهان دان × كاشيما آنتلرز – الساعة 3:15 عصرا على قناة beIN Sports HD 5.

السد × الهلال – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 2.

الاتحاد × شباب الأهلي دبي – الساعة 9:15 مساء على قناة beIN Sports HD 2.

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا 2 والقنوات الناقلة

إيست بينجال كلوب × الشرطة – الساعة 4:45 مساء على قناة beIN Sports HD 1.

السيب × الحسين – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 5.