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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

فض الأحراز يؤجل محاكمة 6 متهمين بخلية داعش المعادي الإرهابية لـ 16 ديسمبر

المستشار وجدي عبد المنعم
المستشار وجدي عبد المنعم
إسلام دياب

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، مساء اليوم، تأجيل محاكمة 6 متهمين في القضية رقم 901 لسنة 2025 جنايات المعادي المعروفة بخلية المعادي، لاتهامهم بالانضمام لتنظيم داعش، لجلسة 16 ديسمبر المقبل، لضم الأحراز.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في الفترة من عام 2013 وحتى 21 مارس 2022، المتهم الأول تولي قيادة جماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولي قيادة جماعة تعتنق أفكار داعش.

وأكدت التحقيقات حيازة المتهم الأول أسلحة نارية، ووجه للمتهمين من الثاني وحتى الرابع اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، ووجه للمتهمين الخامس والسادس تهمة مشاركة جماعة إرهابية مع علمهما بأغراضها، ووجه للمتهم الثاني تهمة حيازة أسلحة نارية.

الدائرة الثانية إرهاب مجمع محاكم بدر محاكمة 6 متهمين خلية المعادي إرهاب

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