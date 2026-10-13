الأردن يوافق على استحواذ آفاق للطاقة على شركة المتقدمة للغاز المركزي

وافق وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني المهندس يعرب القضاة، بموجب القرار رقم 3 لسنة 2026، على استحواذ شركة «آفاق للطاقة» على كامل حصص شركة «المتقدمة للغاز المركزي»، العاملة في قطاع التوزيع المركزي للغاز البترولي المسال، شريطة الالتزام بمجموعة من التدابير والضوابط الهادفة إلى حماية المنافسة في السوق.



جاء القرار بناءً على تنسيب مدير عام دائرة حماية المنافسة، عقب دراسة أظهرت مخاوف من احتمال استغلال القوة السوقية والملاءة المالية للشركة المستحوذة في تقديم تسهيلات سداد طويلة الأجل أو خصومات غير مباشرة، وإنشاء شبكات للبنية التحتية دون تحميل العملاء تكاليفها، بما قد يؤدي إلى إقصاء الشركات الصغيرة والمتوسطة أو الحد من دخول منافسين جدد إلى السوق.



وأوضحت الدراسة أن السوق المعنية تخضع لتنظيم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، فيما تُحدد أسعار الغاز البترولي المسال وفق معادلة تسعير رسمية، بما يحد من الآثار المحتملة للعملية على الأسعار.

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