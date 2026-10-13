ارتفاع مؤشري البحرين العام والإسلامي في ختام التعاملات

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ارتفع مؤشرا البحرين العام والإسلامي، في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، بدعم من ارتفاع مؤشر قطاعي الاتصالات والصناعات.

وأظهرت بيانات الجلسة - وفقا لوكالة أنباء البحرين (بنا) - أن المؤشر العام زاد بمقدار 0.31 نقطة مسجلا 1882.51 نقطة، كما ارتفع المؤشر الإسلامي بمقدار 1.52 نقطة مسجلا 880.96 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 750 ألفا و531 سهما بقيمة إجمالية قدرها 261 ألفا و672 دينار بحريني تم تنفيذها من خلال 69 صفقة.

وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المال، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 72.74% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.