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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لمواجهة الأمطار .. رفع درجة الاستعداد بالأجهزة التنفيذية بالإسكندرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد بسيوني

أكد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد بكافة الأجهزة التنفيذية والقطاعات الخدمية والمرافق بالمحافظة؛ للتعامل الفوري مع توقعات الهيئة التي تفيد بتعرض المحافظة لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، واضطراب الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج، وذلك اعتباراً من صباح اليوم الأربعاء، وذلك في ضوء تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس واضطراب الملاحة البحرية.

اضطرابًا في الملاحة البحرية

وأوضحت تقارير الأرصاد أن البحر المتوسط سيشهد غدٍ الأربعاء اضطرابًا في الملاحة البحرية، حيث تتراوح سرعة الرياح من 50 إلى 70 كم/ساعة، بينما يتراوح ارتفاع الأمواج من (2.5 إلى 4.5) متر.

وكلف المحافظ كافة الأجهزة التنفيذية بالمتابعة اللحظية لحالة الشوارع ورصد أية حالات طارئة، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع المحافظة، موضحاً أنه تم التنسيق الكامل بين كافة القطاعات الخدمية والحيوية، وعلى رأسها شركة الصرف الصحي، وشركة مياه الشرب، وإدارة المرور، والحماية المدنية، لضمان سرعة التعامل الفوري مع أي تداعيات.



وبناءً على ذلك، تقرر الدفع بسيارات الشفط والبدالات ومعدات الطوارئ وتمركزها في الشوارع والميادين الحيوية والنقاط الساخنة اعتباراً من صباح الغد، لضمان سرعة التعامل مع أي تجمعات محتملة للمياه وتسيير الحركة المرورية، وسط متابعة مستمرة لانتظام الحياة اليومية للمواطنين بكل سلاسة.

وأشار المحافظ إلى أن غرفة العمليات الرئيسية ومركز السيطرة بالمحافظة في انعقاد دائم ومتابعة لحظية مع جميع الجهات المعنية، واستقبال كافة ملاحظات وبلاغات المواطنين لضمان التدخل السريع وخدمة أهالي الإسكندرية على مدار الساعة.

​ أرقام غرف الطوارئ والخطوط الساخنة لتلقي بلاغات المواطنين بمحافظة الإسكندرية تعمل على مدار 24 ساعة للتعامل الفوري مع الشكاوى الطارئة:
​الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، أو على أرقام (4234132 - 4234131 - 4234133 - 4234134 - 4234135 - 4234136 - 4234137) من أي محمول.
​الخط الساخن لشركة الصرف الصحي 175
​الخط الساخن لشركة مياه الشرب 125

الإسكندرية أيمن عطية الأجهزة التنفيذية الامطار المرافق

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