صندوق النقد الدولي: النمو وحده لن ينقذ الولايات المتحدة من أزمة الديون المتفاقمة

صرحت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، اليوم الأربعاء، بأن الولايات المتحدة لا تستطيع الخروج من أزمة تصاعد الدين العام من خلال النمو الاقتصادي وحده، وإنها بحاجة إلى إجراء تعديلات مالية أخرى لوضع ديونها على مسار أكثر استدامة.

وأوضحت جورجييفا، خلال حديثها إلى الصحفيين على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بانكوك، أن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يدرك أن العجز المالي الأمريكي وإجمالي الدين العام، الذي تجاوز حاليًا 40 تريليون دولار، بلغا مستويات مرتفعة للغاية.

وقالت جورجييفا: “تعتمد السلطات الأمريكية بدرجة كبيرة على تحقيق نمو اقتصادي قوي في الولايات المتحدة للمساعدة في خفض الدين”.

وأضافت: “نرى في الصندوق أن النمو يساعد بالطبع، لكنه لا يستطيع تحقيق التعديلات الضرورية بالسرعة الكافية، ولذلك، ستكون هناك حاجة إلى اتخاذ بعض التدابير المالية".