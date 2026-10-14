قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أول رد.. مدير آثار الغربية يكشف تفاصيل العثور على تمثالين ملكيين بقرية بهبيت الحجارة
عام على قمة شرم الشيخ.. مصر تجدد دعمها لخطة ترامب للسلام وتؤكد ضرورة استكمال الانسحاب الإسرائيلي
ترامب: عمليات استكشاف «ضخمة» للنفط والغاز والمعادن تستعد للانطلاق في جرينلاند
مستوطنون يحرقون مسجدا وشجرة زيتون ومركبة في مخماس شمال شرق القدس
متى يبدأ رمضان 2027؟.. الحسابات الفلكية لموعد الشهر الفضيل وعيد الفطر
الكرة الذهبية 2026.. آلية اختيار الفائز وقواعد التصويت واحتساب النقاط
مصر تجدد دعمها لخطة ترامب للسلام.. وتؤكد ضرورة استكمال الانسحاب الإسرائيلي وإعادة إعمار غزة
تقلبات جوية حادة.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من طقس اليوم
وزير الخارجية يبحث مع الصندوق العربي للإنماء تعزيز التمويلات والاستثمارات في مصر
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الأربعاء
مفاجأة في محلات الصاغة .. الذهب يثبت عند هذا السعر لليوم الثالث على التوالي
«ذا إيكونوميست»: نتنياهو يرى فرصة سياسية في كارثة جوية كادت تودي بحياة ركاب إسرائيليين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

صندوق النقد الدولي: النمو وحده لن ينقذ الولايات المتحدة من أزمة الديون المتفاقمة

صندوق النقد الدولي: النمو وحده لن ينقذ الولايات المتحدة من أزمة الديون المتفاقمة
صندوق النقد الدولي: النمو وحده لن ينقذ الولايات المتحدة من أزمة الديون المتفاقمة
أ ش أ

 صرحت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، اليوم الأربعاء، بأن الولايات المتحدة لا تستطيع الخروج من أزمة تصاعد الدين العام من خلال النمو الاقتصادي وحده، وإنها بحاجة إلى إجراء تعديلات مالية أخرى لوضع ديونها على مسار أكثر استدامة.

وأوضحت جورجييفا، خلال حديثها إلى الصحفيين على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بانكوك، أن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يدرك أن العجز المالي الأمريكي وإجمالي الدين العام، الذي تجاوز حاليًا 40 تريليون دولار، بلغا مستويات مرتفعة للغاية.

وقالت جورجييفا: “تعتمد السلطات الأمريكية بدرجة كبيرة على تحقيق نمو اقتصادي قوي في الولايات المتحدة للمساعدة في خفض الدين”.

وأضافت: “نرى في الصندوق أن النمو يساعد بالطبع، لكنه لا يستطيع تحقيق التعديلات الضرورية بالسرعة الكافية، ولذلك، ستكون هناك حاجة إلى اتخاذ بعض التدابير المالية".

المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا أزمة تصاعد الدين العام إجراء تعديلات مالية وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس غدا

منخفض جوي يضرب مصر.. أمطار ورياح مثيرة للأتربة وتحذيرات من الأرصاد

أسعار الدواجن

بعد موجة ارتفاعات.. هبوط أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

الكشف عن بقايا تمثالين ملكيين ضخمين

تاريخ يبعث من جديد.. الكشف عن بقايا تمثالين ضخمين يعود أحدهما لرمسيس الثاني

دار الإفتاء

أفضل صدقة إلى الأب المتوفى.. الإفتاء توضح الأعمال التي يصل ثوابها إليه

الحجاب الشرعي للمرأة

هل ظهور جزء من الشعر لن يؤثر على الحجاب الشرعي للمرأة؟.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي

الزمالك ضد الأهلي

اتحاد الكرة يُحدّد شرطًا أمام الزمالك للاستماع إلى مُحادثة «الفار» في مباراة القمة | خاص

استهداف سفينة بالبحر الأسود، صورة أرشيفية

نجاة مصري وفقدان آخر .. الكشف عن هويات طاقم السفينة الغارقة قبالة السواحل البلغارية بالأسماء

حالة الطقس

الرؤية تنخفض لـ1000 متر ورياح بـ60 كم/س.. تفاصيل تقلبات طقس الأربعاء وخريطة الأمطار

ترشيحاتنا

محمد هاني

الأهلي يدرس صرف نصف راتب الموسم الأول لمحمد هاني لحسم تجديد عقده

عموته

الحسين عموتة يضع برنامجًا خاصًا للاعبي الأهلي الغائبين عن رحلة أوغندا

رماية

كأس العالم للرماية 2026.. منافسات قوية اليوم في مسدس السيدات وبندقية الرجال

بالصور

بكوب خل وملعقة سكر.. طريقة عمل البصل المخلل في البيت خلال 7 ساعات

طريقة عمل البصل المخلل في البيت خلال 7 ساعات
طريقة عمل البصل المخلل في البيت خلال 7 ساعات
طريقة عمل البصل المخلل في البيت خلال 7 ساعات

زلة لسان من متحدثة ترامب الجديدة تثير الانتباه.. ماذا قالت؟

مفاجأة عن متحدثة ترامب الجديدة..ماذا حدث داخل البيت الأبيض؟
مفاجأة عن متحدثة ترامب الجديدة..ماذا حدث داخل البيت الأبيض؟
مفاجأة عن متحدثة ترامب الجديدة..ماذا حدث داخل البيت الأبيض؟

دراسة تحذر: 59% من المصابين بارتفاع ضغط الدم لا يعلمون بإصابتهم

ثلث البالغين يعانون ارتفاع ضغط الدم
ثلث البالغين يعانون ارتفاع ضغط الدم
ثلث البالغين يعانون ارتفاع ضغط الدم

باللون الوردي .. فرح شعبان تخطف الأنظار بإطلالة رياضية ولمسة أنثوية | شاهد

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: حرب أكتوبر 1973.. دروس القوة وحدود التفوق العسكري

المزيد