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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الشباب والرياضة بأسوان: انطلاق فعاليات مبادرة «من أجل الوعى نلتقي» في موسمها الثالث

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

انطلقت فعاليات اللقاء الحادى عشر ضمن الموسم الثالث من المبادرة التوعوية “من أجل الوعى نلتقي”، في ضوء جهود نشر ثقافة الوعى بإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، وبرعاية جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، والمهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان. 

وتنفذ الفعاليات الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية بالوزارة بهدف تعزيز جاهزية المنشآت الشبابية والرياضية، ورفع كفاءة العاملين بها في التعامل مع المواقف الطارئة بما يسهم في الحفاظ على الأرواح والمنشآت.

 

ورش عمل تفاعلية لتعزيز الوعى بإدارة الأزمات والكوارث

وفى هذا الصدد، قام الدكتور أيمن عبد المقصود، وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان، بإطلاق فعاليات المبادرة لتكثيف البرامج التوعوية والتدريبية، وتنمية قدرات العاملين بالمنشآت الشبابية والرياضية على مواجهة الأزمات، والتعامل مع المخاطر المحتملة من خلال التدريب العملى والتعريف بأساليب الاستجابة السريعة والفعالة.

وشهدت الفعاليات مشاركة عدد من قيادات الوزارة ومديرية الشباب والرياضة بأسوان والمتخصصين فى مجال إدارة الأزمات والكوارث، من بينهم محسن الجبالى مفتش أول مالى وعضو إدارة الأزمات بالوزارة، والدكتور ياسر الكومى، أخصائى إدارة الأزمات، وأحمد النوبى بإدارة التعليم المدنى بالوزارة، والدكتورة هناء عبد الموجود وكيل الوزارة للشباب، وناصر حمدى، مدير الإدارة الاستراتيجية، وميادة محمد، معاون وكيل الوزارة للرياضة، ونصر بدري، مسئول الأزمات، وذلك بإشراف أفراح سيد، وكيل الشباب، وسعد خليفة، وكيل المديرية للرياضة، وبتوجيهات الدكتور أحمد حمدي، رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، ومحسن محمد علي، مدير عام الإدارة العامة لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بالوزارة.

 

تدريب 100 من العاملين والمدربين لرفع الجاهزية داخل المنشآت الرياضية

ويتضمن البرنامج التدريبى مشاركة نحو 100 من مدربى الملاعب الرياضية وحمامات السباحة والعاملين المتخصصين بهدف صقل مهاراتهم المهنية وتعزيز قدرتهم على التعامل مع مختلف الأزمات والمخاطر التى قد تواجه المنشآت الشبابية والرياضية، إلى جانب رفع مستوى الإستعداد وتطبيق إجراءات السلامة والأمان بما يدعم سرعة الإستجابة للمواقف الطارئة والحد من تداعياتها.

كما تستهدف المبادرة نشر ثقافة إدارة الأزمات والكوارث، ورفع مستوى الوعى الوقائى ، وتعزيز إجراءات الحماية داخل المنشآت، بما يضمن توفير بيئة آمنة لممارسة الأنشطة الشبابية والرياضية والحفاظ على سلامة المترددين عليها.

فعاليات على مدار يومين لتعزيز منظومة السلامة والأمان

وتستمر فعاليات المبادرة بمحافظة أسوان يومين، فى إطار حرص وزارة الشباب والرياضة ومحافظة أسوان على بناء قدرات العاملين، وتطوير مهاراتهم فى التعامل مع المخاطر، وترسيخ مفاهيم الاستعداد المسبق والتدخل السريع بما يعزز كفاءة منظومة إدارة الأزمات والحد من المخاطر داخل المنشآت الشبابية والرياضية.

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