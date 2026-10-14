صندوق النقد الدولي يبدي تفاؤله بشأن التوصل إلى تسوية لديون السنغال

أعربت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، اليوم / الأربعاء /، عن تفاؤلها بإمكانية توصل السنغال إلى اتفاق لإعادة هيكلة ديونها، معتبرة أن ذلك سيمثل اختبارًا لفاعلية التحسينات التي أدخلت على إطار مجموعة العشرين لمعالجة الديون السيادية.

وقالت جورجييفا، خلال مؤتمر صحفي على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، إن الصندوق سيدعم السنغال من خلال اتفاق على مستوى الخبراء بشأن برنامج تمويلي بقيمة 2.2 مليار دولار، فيما لا تزال المفاوضات بشأن معالجة الديون جارية بين الحكومة السنغالية ودائنيها.

وأضافت أن محادثاتها مع الدائنين الرئيسيين تشير إلى إدراكهم جميعًا أن الحالة السنغالية تمثل اختبارًا عمليًا للآلية التي جرى اعتمادها في إطار المائدة المستديرة العالمية للديون السيادية.

وأكدت جورجييفا أهمية إثبات أن الإطار المشترك لمجموعة العشرين لمعالجة الديون قد شهد تحسينات وتطويرًا، بما يعزز قدرته على تحقيق نتائج سريعة، مشددة على أن السنغال تستحق التوصل إلى حل لأزمة ديونها.