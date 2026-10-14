تغييرات قيادية بهيئة المجتمعات العمرانية

أصدرت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا بتكليف أحمد إسماعيل، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للتخطيط، بالقيام بأعمال نائب رئيس الهيئة للتخطيط والمشروعات، خلفًا للمهندس أحمد إبراهيم.

أحمد إسماعيل

شغل أحمد إسماعيل عددًا من المناصب القيادية بقطاع المجتمعات العمرانية، حيث بدأ مسيرته معاونًا لرئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، ثم نائبًا لرئيس الجهاز، قبل توليه رئاسة جهاز مدينة العبور الجديدة، وصولًا إلى منصب مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للتخطيط والمشروعات.

أحمد إبراهيم

كما شمل القرار نقل المهندس أحمد إبراهيم للعمل بالجهاز القومي لتنظيم إعلانات الطرق.