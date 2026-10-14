الصندوق الكويتي للتنمية وصندوق الاستثمار "التُركيك " يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الإنمائي

وقع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية مذكرة تفاهم مع صندوق الاستثمار "التركيك"، على هامش الاجتماعات السنوية لعام 2026 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، المنعقدة في تايلاند.

ووقع مذكرة التفاهم نيابة عن الصندوق الكويتي للتنمية مديره العام بالوكالة، رشيد علي البدر، فيما وقعها نيابة عن صندوق الاستثمار "التركيك" رئيس الصندوق، بغداد أمرييف، وذلك بحضور سفير جمهورية كازاخستان لدى مملكة تايلاند، والممثل الدائم لجمهورية كازاخستان لدى لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ (UN ESCAP)، مارجولان بايموخان.

وأشار الصندوق الكويتي للتنمية إلى أن المذكرة تهدف إلى تعزيز التعاون بين المؤسستين من خلال تنسيق الأنشطة وتبادل الخبرات الفنية، وفقا لسياسات وأولويات واختصاصات كل منهما.

وأوضح أن مجالات التعاون بين الجانبين تشمل عددا من الأنشطة التي تتماشى مع السياسات التشغيلية والأهداف الاستراتيجية للمؤسستين، لا سيما في الدول التي ينشط فيها الطرفان، ومن أبرزها التعرف المبكر، على المشاريع التي يمكن أن تحظى بدعم المؤسستين من خلال التمويل أو تقديم المساعدة الفنية أو كليهما، وفقا للسياسات وأساليب العمل المعتمدة لدى كل منهما.

وأضاف أن مجالات التعاون تتضمن كذلك إجراء مشاورات من وقت لآخر بهدف تنسيق العمليات والأنشطة في المجالات التي تسمح بمثل هذا التنسيق، فضلا عن تبادل المعلومات والمعرفة والاستفادة من الخبرات والموارد والإمكانات المتاحة لدى الجانبين.

وأكد الصندوق أن هذه المذكرة تعكس حرص الصندوق الكويتي للتنمية على توسيع شراكاته الدولية وتعزيز التعاون مع المؤسسات التنموية، بما يسهم في تبادل الخبرات واستكشاف فرص جديدة للتعاون في تمويل المشاريع التنموية ذات الأولوية المشتركة ودعمها.

جدير بالذكر أن صندوق الاستثمار "التركيك" يعد أول مؤسسة مالية دولية متخصصة أُنشئت بصورة مشتركة من قبل الدول الأعضاء في منظمة الدول التركية، وهي تركيا وأذربيجان وكازاخستان وأوزبكستان وقيرغيزستان، وقد وقعت اتفاقية تأسيسه عام 2023.

ويهدف الصندوق إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري ودعم التنمية المستدامة بين الدول الأعضاء، من خلال تمويل المشاريع الاستراتيجية وتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية والتنموية الدولية.