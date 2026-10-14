الراند الجنوب إفريقي يرتفع 0.2% أمام الدولار قبيل بيانات التضخم الأمريكية

ارتفع الراند الجنوب إفريقي مقابل الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم / الأربعاء /، قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية، التي يترقبها المستثمرون لاستشراف اتجاه السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال الفترة المقبلة، وسجل الدولار 16.4550 راند مرتفعا بنسبة 0.2% مقارنة بمستوى إغلاق الجلسة السابقة.

وفي أسواق العملات، تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية، إلى 102.1 نقطة، بعد انخفاضه بنسبة 0.35% خلال تعاملات أمس الثلاثاء.

وتتجه أنظار المستثمرين إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم، والتي تعد من أبرز المؤشرات الاقتصادية السابقة لاجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقرر يومي 27 و28 أكتوبر الجاري، إذ قد تسهم في تحديد التوقعات بشأن مسار أسعار الفائدة الأمريكية.

وأظهرت بيانات أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي إم إي - ترصد توقعات الأسواق بشأن قرارات أسعار الفائدة - أن الأسواق تقدر احتمال إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المرتقب بنحو 77%، مقابل 51% قبل شهر، فيما تشير توقعات المتعاملين إلى تشديد السياسة النقدية بما يعادل 75 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2027.

وعلى الصعيد المحلي، لا توجد بيانات اقتصادية رئيسية مرتقبة في جنوب إفريقيا، ما يجعل تحركات الراند أكثر تأثرا بالتطورات العالمية، وفي مقدمتها البيانات الاقتصادية الأمريكية والتوترات الجيوسياسية.

وفي سوق السندات، انخفض العائد على السندات الحكومية الجنوب إفريقية القياسية المستحقة في عام 2035 بمقدار 8 نقاط أساس إلى 8.68% خلال التعاملات المبكرة، بما يعكس ارتفاع أسعارها.