طوكيو تؤكد مواصلة دورها البنّاء في مجلس حقوق الإنسان الأممي

انتُخبت اليابان عضواً في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، خلال الجولة الأولى من التصويت الذي أُجري في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وذكرت وزارة الخارجية اليابانية، في بيان صدر اليوم الأربعاء، أن اليابان ستشغل مقعداً في المجلس لمدة ثلاث سنوات، اعتباراً من الأول من يناير 2027، لتبدأ بذلك ولايتها السابعة في عضوية المجلس.

وأضافت الوزارة أن اليابان أسهمت باستمرار في تطوير المعايير الدولية لحقوق الإنسان وتعزيزها، وتحسين أوضاع حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم، من خلال المحافل الدولية، وفي مقدمتها مجلس حقوق الإنسان، إلى جانب الحوارات الثنائية والتعاون الاقتصادي، بهدف حماية حقوق الإنسان وتعزيزها.

وأكدت أن اليابان تعتزم مواصلة الاضطلاع بدور بنّاء في مجلس حقوق الإنسان.