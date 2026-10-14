العراق تعلن مقتل ضابط ومنتسب بانفجار عبوة من مخلفات داعش الإرهابي في كركوك

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الأربعاء، عن مقتل ضابط ومنتسب بانفجار عبوة من مخلفات داعش الإرهابي في كركوك.

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع العراقية، اللواء قوات خاصة، يحيى رسول عبدالله، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم الأربعاء: إن وزارة الدفاع تنعى مقتل مسؤول اتصالات فرقة المشاة الحادية عشرة، العميد آهات ياسر خضير حسين، والمنتسب نائب الضابط معتز شهيد عباس، اللذين ارتقيا شهيدين إثر انفجار عبوة ناسفة من مخلفات عصابات داعش الإرهابية، أثناء تأديتهما واجب تفتيش موقع الضربة الجوية التي استهدفت مقر لخلايا الإرهاب في وادي زغيتون بمحافظة كركوك.

وأضاف، أن "الوزارة تستذكر بكل فخر واعتزاز ما قدمه الشهيدان من عطاء وتضحيات في سبيل أداء واجبهما الوطني.