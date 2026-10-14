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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

"بي إتش بي" تفرّط في 300 عامل بمناجم الحديد الأسترالية لمواجهة غلاء التكاليف

"بي إتش بي" تفرّط في 300 عامل بمناجم الحديد الأسترالية لمواجهة غلاء التكاليف
"بي إتش بي" تفرّط في 300 عامل بمناجم الحديد الأسترالية لمواجهة غلاء التكاليف
أ ش أ

 أعلنت شركة Mining العملاقة "بي إتش بي" (BHP) عن إلغاء نحو 300 وظيفة في عملياتها لخام الحديد بمنطقة "بيلبارا" في غرب أستراليا، وذلك في خطوة تستهدف تقليص النفقات ومواجهة ضغوط ارتفاع التكاليف الميدانية.

ويعود ذلك إلى انخفاض الأسعار العالمية بنسبة تقارب 14% منذ بداية العام جراء تباطؤ الطلب العالمي، كما حدثت قفزة في أسعار الوقود والديزل، إلى جانب ارتفاع مصاريف الشحن وسلاسل الإمداد.

وأكدت الشركة عملها على نقل وتسهيل انتقال بعض الموظفين المتأثرين إلى وظائف أخرى داخل شبكتها، مشددة على أن هذه التسريحات لن تؤثر على مستهدفاتها الإنتاجية المعلنة، والبالغة نحو 298 مليون طن من خام الحديد خلال العام المالي الحالي.

وتأتي هذه الخطوة وسط ضغوط متزايدة تشهدها شركات التعدين العالمية في أستراليا؛ حيث أشار منافسون مثل "ريو تينتو" إلى تأثير ارتفاع أسعار الديزل الذي أضاف نحو دولار واحد لكل طن في تكاليف التشغيل.

شركة Mining العملاقة بي إتش بي BHP خام الحديد بمنطقة بيلبارا في غرب أستراليا تقليص النفقات مواجهة ضغوط ارتفاع التكاليف الميدانية

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