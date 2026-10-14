النمسا تُوقّع إعلان "صُنع في أوروبا" لتعزيز الإنتاج المحلي بدعم من المشتريات الحكومية

استضافت المستشارية النمساوية، اليوم الأربعاء، طاولة مستديرة جمعت المستشار الاتحادي كريستيان شتوكر، ووزير الاقتصاد فولفغانغ هاتمانسدورفر، ووزير البنية التحتية بيتر هانكه، ووزراء الدولة يوزيف شيلهورن، مع ممثلين عن القطاع الاقتصادي.

وشهد اللقاء تنظيم مؤتمر صحفي مشترك عُرِضت خلاله الخطوات القادمة بين الحكومة والقطاع الخاص، واستُتبِع بتوقيع إعلان "صُنع في أوروبا" (Made in Europe).

وتأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ الاستراتيجية الصناعية للنمسا، بهدف توجيه الاستثمارات والمشتريات العامة بشكل أكبر لدعم سلاسل القيمة الأوروبية، وتحفيز الإنتاج المحلي، وتوفير فرص العمل؛ لا سيما وأن حجم المشتريات الحكومية في النمسا يُقدّر بنحو 70 مليار يورو سنوياً.