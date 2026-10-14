انخفاض مؤشري البحرين العام والإسلامي في ختام التعاملات

انخفض مؤشرا البحرين العام والإسلامي، في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، بتأثر من مؤشر قطاعات الاتصالات والسلع الاستهلاكية الكمالية والمال والصناعات والعقارات.

وأظهرت بيانات الجلسة، وفقا لوكالة أنباء البحرين (بنا)، أن المؤشر العام انخفض بمقدار 2.72 نقطة مسجلا 1879.78 نقطة، كما تراجع المؤشر الإسلامي بمقدار 4.41 نقطة مسجلا 876.55 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليونا و353 ألفًا و589 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 401 ألف و757 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 125 صفقة.. وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المال، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 57.20% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.