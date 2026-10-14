9 ديسمبر.. تحديد موعد جلسة استماع في قضية ريبيرو ضد الأهلي بالمحكمة الرياضية

حددت محكمة التحكيم الرياضي «CAS» يوم 9 ديسمبر 2026 المقبل، موعدًا لعقد جلسة استماع حضورية في القضية المرفوعة من الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، ضد القلعة الحمراء.

وأكدت المحكمة وجود إجراءين قانونيين جاريين بين المدرب الإسباني والنادي الأهلي، في ظل استمرار النزاع بين الطرفين بشأن المستحقات المالية للمدير الفني السابق.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» قد أصدر حكمًا سابقًا يُلزم الأهلي بسداد 588 ألف دولار أمريكي لصالح ريبيرو، قبل أن يتقدم النادي الأحمر باستئناف على القرار، اعتراضًا على الحكم الصادر ضده.

ومن المقرر أن تنظر محكمة التحكيم الرياضي في القضية خلال جلسة الاستماع المحددة، تمهيدًا للفصل في النزاع القانوني بين الطرفين.