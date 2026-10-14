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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الشمال القطري يضم رياض محرز في صفقة انتقال حر

الجزائري رياض محرز
الجزائري رياض محرز
حسن العمدة

أعلن نادي الشمال القطري تعاقده مع النجم الجزائري رياض محرز، في صفقة انتقال حر، في خطوة بارزة تستهدف تدعيم صفوف الفريق بأحد أبرز نجوم الكرة العربية والأفريقية.

ويمثل انضمام محرز إضافة قوية للفريق القطري، في ظل الإمكانات الفنية الكبيرة التي يمتلكها اللاعب، إلى جانب خبراته الواسعة في الملاعب الأوروبية، وما حققه من إنجازات وبطولات خلال مسيرته الاحترافية.

ويُعد قائد منتخب الجزائر من الأسماء التي تركت بصمة واضحة في كرة القدم العالمية، بفضل مهاراته الفردية وقدراته الهجومية، وهو ما يجعل انتقاله المحتمل إلى الدوري القطري محط أنظار الجماهير والمتابعين.

ملاحظة تحريرية: يُرجى التأكد من صحة الإعلان الرسمي وتفاصيل الصفقة قبل النشر، خاصة أن الخبر يتضمن انتقالًا كبيرًا قد يحظى باهتمام إعلامي واسع.

نادي الشمال القطري رياض محرز الجزائري رياض محرز

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