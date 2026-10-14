عمر جابر: تجاوزنا هزيمة الأهلي ونستعد لمواجهة الجيش الرواندي بشخصية البطل

أكد عمر جابر، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن مواجهة الأهلي أصبحت من الماضي، مشددًا على تركيز اللاعبين حاليًا على الاستعداد للمواجهة المقبلة أمام الجيش الرواندي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال عمر جابر، في تصريحات نقلتها صحيفة «نيو تايمز» الرواندية، إن لاعبي الزمالك تجاوزوا آثار الهزيمة أمام الأهلي، وأصبح تركيزهم منصبًا بالكامل على المواجهة القارية المرتقبة.

وأضاف قائد الزمالك أن كل بطولة لها حساباتها وظروفها المختلفة، مؤكدًا عزم الفريق على الظهور بشخصية البطل خلال مباراة الجيش الرواندي، والسعي لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز حظوظه في مواصلة مشواره بالبطولة الأفريقية.

ويستعد الزمالك لمواجهة الجيش الرواندي في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال أفريقيا، في لقاء يسعى خلاله الفريق الأبيض لتجاوز خسارته في القمة واستعادة نغمة الانتصارات، من أجل الاقتراب من التأهل إلى الدور التالي.