إسماعيل دولار يصل إلى قسم الشرطة لإنهاء إجراءات إخلاء سبيله

وصل إسماعيل دولار إلى قسم الشرطة، لإنهاء إجراءات إخلاء سبيله، وذلك عقب صدور حكم من المحكمة ببراءته من الاتهامات الموجهة إليه بالتعدي واستعراض القوة والبلطجة بحق عدد من مستأجري الكافيهات بمنطقة المقطم في القاهرة.

المحكمة تبرئ دولار

وقضت محكمة جنح المقطم، المنعقدة اليوم الأربعاء بمجمع محاكم زينهم، ببراءة إسماعيل دولار و4 آخرين من الاتهامات الموجهة إليهم بالتعدي واستعراض القوة والبلطجة بحق عدد من مستأجري الكافيهات بمنطقة المقطم في القاهرة.

حبس إسماعيل دولار و4 آخرين على ذمة التحقيقات



وكانت جهات التحقيق المختصة قد قررت في وقت سابق حبس إسماعيل دولار و4 آخرين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامهم بالتعدي واستعراض القوة والبلطجة تجاه عدد من مستأجري أحد الكافيهات بمنطقة المقطم.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا من عدد من مستأجري أحد الكافيهات بمنطقة المقطم، أفادوا فيه بتضررهم من قيام إسماعيل دولار بتهديدهم واستعراض القوة ضدهم، على خلفية خلافات نشبت بينهم.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وتمكنت من ضبط إسماعيل دولار و4 أشخاص آخرين على خلفية الواقعة.

وبمواجهتهم، اتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة، فيما أُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات الواقعة ودوافعها، قبل أن تصدر محكمة جنح المقطم حكمها ببراءة المتهمين.