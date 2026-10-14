وزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء التايلاندي يبحثان توسيع الشراكة الاقتصادية والاستثمارية

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، الدكتور إكنيتي نيتيثانبراباس، نائب رئيس الوزراء ووزير المالية التايلاندي، يوم الأربعاء ١٤ أكتوبر، وذلك على هامش العشاء الذي أقامه السيد أنوتين تشارنفيراكول، رئيس وزراء تايلاند، لرؤساء الوفود المشاركة في اجتماعات الخريف السنوية لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين.

حيث أكد الوزيران أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، وتبادل الخبرات في مجالات الإصلاح الاقتصادي والمالي وحشد الاستثمارات، فضلاً عن تعزيز التعاون بين مصر وتايلاند في إطار رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان)، في ضوء اتفاق التعاون بين مصر والآسيان الموقع عام ٢٠١٦، بما يسهم في توسيع آفاق الشراكة الاقتصادية وتعزيز المصالح المشتركة.