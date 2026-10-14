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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إسرائيل توقع مع البنتاجون صفقة شراء 12 مروحية أباتشي متطورة

مروحية أباتشي هجومية
مروحية أباتشي هجومية
خاطر عبادة

وقّعت وزارتا الدفاع الإسرائيلية والأمريكية مساء الأربعاء اتفاقية لشراء 12 مروحية هجومية متطورة من طراز بوينج أباتشي لصالح الجيش الإسرائيلي، بعد موافقة الحكومة الإسرائيلية صباح اليوم الأربعاء.


التسليم بداية العقد المقبل


ومن المقرر تسليم المروحيات من طراز أباتشي "إيكو" بداية العقد المقبل، وهو الطراز الذي وصفته وزارة الدفاع الإسرائيلية بأنه الأحدث والأكثر تطوراً في عائلة أباتشي.


وأصدر المدير العام للوزارة اللواء احتياط أمير بارام تعليماته لبعثة الوزارة في واشنطن بتوقيع الاتفاقية، بعد تأجيلات عدة منحتها الإدارة الأمريكية بناءً على طلب إسرائيل بسبب قيود الميزانية.


وأكدت الوزارة أن الاتفاقية وإطارها التمويلي وُضعا بالتعاون مع مسؤولين أمريكيين بقيادة البعثة الإسرائيلية ووزارة الميزانية، معربة عن شكرها لواشنطن على دعمها ومرونتها التي سمحت لإسرائيل بتجاوز فجوات التمويل والمضي قدماً في الصفقة.


كاتس: خطوة حاسمة لبناء قوة الجيش


ووصف وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الصفقة بأنها استثمار رئيسي في القدرات المستقبلية، قائلاً: "شراء مروحيات أباتشي يمثل خطوة حاسمة في بناء قوة الجيش، وسيعزز قدراته العملياتية ضد مجموعة واسعة من التهديدات ويساهم في أمن إسرائيل في السنوات المقبلة".

وشكر كاتس الإدارة الأمريكية والبنتاجون والمسؤولين الإسرائيليين الذين عملوا على تذليل العقبات.


من جانبه، قال بارام إن الاتفاق أصبح ممكناً بفضل "حلول إبداعية طورناها مع شركائنا الأمريكيين دون المساس بالاحتياجات العملياتية"، مؤكداً أن الوزارة ستسعى لإبرام مزيد من الاتفاقيات حول المنصات العسكرية والذخائر والصواريخ الاعتراضية لدعم الجاهزية الفورية وبناء القوات للعقد المقبل.


ورحّب رئيس شركة بوينج إسرائيل اللواء احتياط إيدو نهوشتان بالاتفاقية، مؤكداً أن الشركة ستعمل عن كثب مع الحكومة لتزويد سلاح الجو بالمروحيات، مشيراً إلى اختيار إسرائيل لطائرات التزود بالوقود KC-46A وسرب ثانٍ من مقاتلات F-15IA كأمثلة على الشراكة الدفاعية.

تمويل الصفقة من ميزانية المجتمع العربي

وفي وقت سابق الأربعاء، وافقت الحكومة عبر تصويت هاتفي عاجل على إعادة توجيه مئات الملايين من الشواقل المخصصة لخطة تنمية خمسية للمجتمعات العربية نحو تسريع شراء المعدات الدفاعية.

ويغطي مشروع القرار الذي قدمه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش التمويل للفترة 2027-2029 ويشير إلى "حاجة ملحة لتسريع شراء المعدات الدفاعية"، فيما رجحت تقارير سابقة أن الأموال ستدعم صفقة الأباتشي.

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