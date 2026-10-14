قيادي بحماة الوطن: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى أكتوبر تحمل رسائل مهمة للشباب والمجتمع

أكد المهندس محمد شلبي، أمين شباب حزب حُماة الوطن بالقاهرة، أن الرسائل التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية الرابعة والأربعين، بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، تبرز أهمية ترسيخ الوعي الوطني وتعزيز قدرة المجتمع على مواجهة التحديات، مشيرًا إلى أن وعي الشباب يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على استقرار الدولة وصون مقدراتها.

وأوضح أن ذكرى انتصارات أكتوبر ليست مجرد مناسبة لاستعادة أمجاد الماضي، بل تمثل مدرسة وطنية متكاملة تجسد معاني الإرادة والتضحية والانضباط، وتؤكد قدرة المصريين على تجاوز التحديات عندما تتوحد الجهود خلف هدف وطني مشترك، لافتًا إلى أهمية استلهام روح أكتوبر في مواجهة تحديات الحاضر والمشاركة الفاعلة في بناء المستقبل.

وأضاف أمين شباب حزب حُماة الوطن بالقاهرة أن تأكيد الرئيس السيسي أهمية الحفاظ على الذاكرة الوطنية يعكس ضرورة حماية وعي الأجيال الجديدة من محاولات تزييف الحقائق ونشر المعلومات المضللة، لا سيما في ظل التطور المتسارع لوسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن بناء الوعي يتطلب تنمية القدرة على التفكير النقدي والتحقق من المعلومات والتمييز بين الحقائق والشائعات.

مسيرة بناء الدولة

وأشار إلى أن الشباب المصري يمثل قوة رئيسية في مسيرة بناء الدولة وتعزيز استقرارها، موضحًا أن الاستثمار في وعي الشباب وتأهيلهم فكريًا ووطنيًا لا يقل أهمية عن الاستثمار في المشروعات الاقتصادية والتنموية، خاصة أن المرحلة الراهنة تتطلب جيلًا قادرًا على التحليل الواعي، وتحمل المسؤولية، والمشاركة الإيجابية في مواجهة التحديات.

وشدد على أهمية الدور الذي تضطلع به الأحزاب السياسية في نشر الثقافة الوطنية وتعزيز المشاركة المجتمعية، من خلال إطلاق المبادرات التوعوية والتواصل المباشر مع الشباب، وفتح قنوات للحوار البناء، بما يدعم قيم الانتماء والمواطنة ويعزز ثقافة المسؤولية والعمل المشترك.

وأكد المهندس محمد شلبي أن الحفاظ على استقرار الدولة مسؤولية مشتركة تتطلب تكاتف مؤسسات المجتمع وترسيخ ثقافة العمل والإنتاج، إلى جانب التعامل الواعي مع المعلومات المتداولة وعدم الانسياق وراء الشائعات، مشيرًا إلى أن بناء الأوطان يحتاج إلى تخطيط مدروس وعمل جاد وإرادة مستمرة، فضلًا عن مشاركة مجتمعية فاعلة لمواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية.

وفيما يتعلق بالتطورات الإقليمية، أوضح أمين شباب حزب حُماة الوطن بالقاهرة أن الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية وحل الدولتين، إلى جانب التأكيد على أهمية أمن دول الخليج العربي، يعكس ارتباط الأمن القومي المصري باستقرار المنطقة، وحرص الدولة المصرية على دعم جهود خفض التصعيد واحتواء الأزمات، بما يهيئ الظروف لتحقيق سلام عادل ودائم.

واختتم المهندس محمد شلبي تصريحاته بالتأكيد على أن أبرز دروس انتصارات أكتوبر تتمثل في قدرة المصريين على تحويل التحديات إلى فرص للإنجاز من خلال وحدة الصف والإرادة والعمل، مشددًا على أن الشباب ليسوا مجرد مستفيدين من جهود التنمية، بل شركاء أساسيون في صناعة المستقبل، وأن دورهم الوطني يتطلب مواصلة التعلم والعمل والمشاركة الإيجابية، بما يسهم في دعم مسيرة الدولة المصرية نحو الاستقرار والتقدم والازدهار.