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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

قيادية بحماة الوطن: كلمة الرئيس السيسي تعزز الوعي الوطني وتؤكد أهمية الحفاظ على استقرار الدولة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أشادت المستشارة ماريان شحاتة، أمين أمانة الاتصال السياسي والعلاقات الحكومية بحزب حماة الوطن بأمانة الشيخ زايد، بالرسائل الوطنية المهمة التي تضمنتها كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال فعاليات الندوة التثقيفية الرابعة والأربعين التي نظمتها القوات المسلحة تحت عنوان «وطن الأبطال»، بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، مؤكدة أن الكلمة عكست أهمية الحفاظ على الدولة المصرية، وترسيخ الوعي الوطني، وتعزيز قدرة المجتمع على مواجهة التحديات الراهنة.

وأكدت ماريان شحاتة، في بيان لها اليوم، أن تأكيد الرئيس السيسي احترام الدستور الذي وافق عليه الشعب، ودعوته المصريين إلى حماية وطنهم من محاولات الاستهداف، يجسدان أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة وصون استقرارها، مشيرة إلى أن مواجهة الشائعات وحملات التضليل تتطلب وعيًا مجتمعيًا حقيقيًا، وقدرة على التحقق من المعلومات وعدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة التي تستهدف إثارة البلبلة والتشكيك في الثوابت الوطنية.

 الحفاظ على الدولة

وأضافت أن الرسائل التي تضمنتها كلمة الرئيس بشأن أولوية الحفاظ على الدولة واستمرار مؤسساتها تؤكد أن قوة الأوطان لا تتحقق فقط بالإمكانات الاقتصادية، وإنما تقوم أيضًا على تماسك المجتمع، ووعي أبنائه، وقدرتهم على تحمل المسؤولية والمشاركة في جهود البناء والتنمية، لافتة إلى أن تجاوز التحديات يتطلب العمل الجاد والصبر والتكاتف بين مؤسسات الدولة والمواطنين.

وأشادت المستشارة ماريان شحاتة بما حملته الندوة من دلالات وطنية وتاريخية، مؤكدة أن انتصارات السادس من أكتوبر ستظل علامة فارقة في تاريخ مصر الحديث، وتجسيدًا لإرادة الشعب المصري وبسالة القوات المسلحة وقدرتها على استعادة الأرض وصون الكرامة الوطنية. وأوضحت أن إحياء هذه الذكرى المجيدة يمثل فرصة مهمة لتعريف الأجيال الجديدة بحجم التضحيات التي قدمها أبطال القوات المسلحة، وترسيخ قيم الانتماء والولاء والتضحية من أجل الوطن.

واختتمت المستشارة ماريان شحاتة بيانها بالتأكيد أن الندوة التثقيفية الرابعة والأربعين للقوات المسلحة تمثل مناسبة وطنية مهمة لاستلهام دروس نصر أكتوبر المجيد، وتجديد العهد على مواصلة العمل من أجل رفعة مصر وتقدمها، مشيرة إلى أن رسالة الرئيس السيسي للمصريين بضرورة الحفاظ على الوطن وصون استقراره تضع مسؤولية الوعي والعمل والتكاتف في مقدمة الأولويات الوطنية، وتؤكد أن قوة مصر الحقيقية تنبع من تماسك شعبها ووعيه، وقدرة أبنائه على حماية مقدراتها وصناعة مستقبلها.

الرئيس السيسي حماة الوطن ماريان شحاتة الندوة التثقيفية

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