فيات تكشف عن طرازات ومفاهيم جديدة في معرض باريس للسيارات.. تعرف على أبرز التقديمات

تستعرض فيات أحدث طرازاتها ومفاهيمها المستقبلية خلال مشاركتها في معرض باريس للسيارات، من خلال مجموعة متنوعة من السيارات العائلية والمدنية والكهربائية، إلى جانب تقديم مفاهيم جديدة تستكشف مستقبل التنقل وتعدد استخدامات المركبات، في خطوة تعكس توجه العلامة الإيطالية نحو الجمع بين العملية والتصميم المبتكر.

وتقدم فيات جناحا مستوحى من أجواء الساحات الإيطالية التقليدية، يضم مجموعة من أبرز طرازاتها، في مقدمتها سيارتا المفهوم Multiplina وMULTIPLAY، إلى جانب الظهور الأوروبي الأول لطرازي Grizzly وGrizzly Fastback، فضلا عن Grande Panda و500 Cabrio و600 Sport، مع حضور مميز للسيارة الكهربائية الصغيرة Topolino.

وتأتي المشاركة في ظل أداء إيجابي للعلامة التجارية، بعدما تجاوزت مبيعاتها العالمية مليون سيارة خلال عام 2026، بالتزامن مع نمو مبيعاتها في أوروبا بنسبة 20% مقارنة بالعام الماضي، وارتفاعها بنسبة 19% في إيطاليا و33% في فرنسا، وفقا للبيانات المعلنة من الشركة.

يمثل طرازا Grizzly وGrizzly Fastback أبرز التقديمات الجديدة لفيات في المعرض، مع ظهورهما للمرة الأولى أمام الجمهور الأوروبي. ويأتي الطرازان بطول يقل عن 4.5 متر، مع مساحة داخلية إجمالية تبلغ 3.5 متر مكعب، لتقديم حلول عملية للعائلات الباحثة عن الرحابة ضمن أبعاد خارجية مدمجة.

وتبلغ سعة صندوق الأمتعة 545 لترا في Grizzly، مقابل 608 لترات في Grizzly Fastback، الذي يتميز بتصميم خلفي أكثر انسيابية، ومن المنتظر طرح السيارتين بمحركات بنزين وهجينة وكهربائية، مع نواقل حركة يدوية وأوتوماتيكية، وبسعر ابتدائي مستهدف يبلغ نحو 20 ألف يورو.

وتخطط فيات لفتح باب الطلبات في الأسواق الأوروبية اعتبارا من 5 يناير 2027، على أن تتوافر خيارات منظومات الدفع المختلفة منذ بدء الطلبات.

تستعرض فيات مفهوم MULTIPLAY، الذي يبلغ طوله 4.45 متر، ويجمع بين خصائص السيارات متعددة الاستخدامات والسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات وشاحنات البيك أب، وتعتمد الفكرة على وحدة خلفية قابلة للتحويل، تتيح الانتقال من تصميم عائلي إلى تكوين يضم أربعة مقاعد وصندوقا خلفيا مفتوحا لنقل المعدات والدراجات.

كما تتضمن السيارة حلولا مرنة للمقاعد والتخزين، إلى جانب إمكانية استخدام جزء من الهيكل الخلفي لحمل دراجتين، في تجربة تهدف إلى اختبار أفكار جديدة للتنقل، دون أن تمثل بالضرورة تمهيدا مباشرا لإنتاج سيارة تجارية.

وتشارك Grande Panda بفئة La Prima ومنظومة دفع هجينة خفيفة، إلى جانب 500 Cabrio المكشوفة، التي ينتجها مصنع ميرافيوري في تورينو، و600 Sport المزودة بمحرك هجين خفيف بقوة 145 حصانا.

وتختتم Topolino الكهربائية الصغيرة مجموعة التقديمات، من خلال ثلاث نسخ مختلفة هي Sport وCorallo وDolcevita Verde Vita، بتصميمات وتجهيزات متنوعة تستهدف التنقل داخل المدن، وتعزز توجه فيات نحو توفير حلول كهربائية صغيرة تجمع بين سهولة الاستخدام والطابع الإيطالي المميز.