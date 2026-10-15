محافظ البحر الأحمر يبحث مع القائم بأعمال السفير الأمريكي فرص الشراكة في مشروعات المياه والسياحة والاستثمار

بحث محافظ البحر الأحمر الدكتور وليد البرقي، مع روبرت سيلفرمان القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى القاهرة، فرص تعزيز التعاون المشترك في عدد من الملفات التنموية والاقتصادية، واستكشاف مجالات جديدة للشراكة بما يدعم خطط التنمية بالمحافظة.

وجرى خلال اللقاء الذي عقد اليوم /الخميس/ - ويأتي في إطار التنسيق المستمر لبحث الشراكات الدولية - استعراض آليات تأمين احتياجات مدن البحر الأحمر من مياه الشرب، ومناقشة مشروعات تحلية مياه البحر الحالية وخطط التوسع في قدراتها الإنتاجية مستقبلاً؛ لمواجهة زيادة الطلب الناتجة عن التوسع العمراني المستمر بالمنطقة.

كما بحث الجانبان فرص الاستفادة من الخبرات والتقنيات الحديثة في إدارة الموارد المائية، والتوسع في استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لأغراض التشجير، بما يسهم في ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على البيئة.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء فرص التعاون في القطاع السياحي، في ضوء المكانة التي تتمتع بها مدن البحر الأحمر على خريطة السياحة الدولية، وما تمتلكه من مقومات جاذبة للاستثمار، فضلًا عن مناقشة الفرص المتاحة في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والتعدين والتطوير العمراني، ودور الشركات العاملة في المشروعات الهندسية والتنموية، وأهمية تبادل الخبرات الفنية لدعم كفاءة البنية التحتية.

من جانبه .. أعرب روبرت سيلفرمان عن تقديره لما تتمتع به محافظة البحر الأحمر من مقومات سياحية واقتصادية وفرص واعدة للاستثمار، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التواصل وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما تحلية المياه والطاقة المتجددة والتنمية المستدامة، بما يفتح آفاقًا أوسع للتعاون ويدعم تنفيذ مشروعات تحقق مردودًا اقتصاديًا وبيئيًا مستدامًا.

وأكد الجانبان - في ختام اللقاء - أهمية استمرار التواصل بينهما لاستكشاف مجالات التعاون ذات الأولوية، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بمحافظة البحر الأحمر، بما يواكب خططها التنموية ويحافظ على مواردها الطبيعية والبيئية.