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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

اليوم العالمي للغذاء.. 5.5% زيادة في إنتاج القمح عام 2024 / 2025

القمح
القمح
آية الجارحي

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم  الخميس الموافق  15  /10/ 2026، بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمي للغذاء والذي يحتفل به العـــالم يوم 16 أكتوبر من كل عــام وهو اليوم الموافــق لإنشاء منظمة الأغذية والزراعــة (FAO) عــام 1945 ومقرها روما إيطاليا وقد تم اختيار شعار اليوم العالمى للغذاء لعام 2026    " ابتكار اليوم ...غذاء الغد " 

ويتم الاحتفال باليوم العالمي للغذاء 2026، حيث أن القضاء على الجوع في متناول اليد فالعالم ينتج ما يكفي من الأغذية لإطعام الجميع لكن في ظل الضغوط التي تواجه النظم الزراعية والغذائية الناشئة من النزاعات وانعدام الاستقرار الاقتصادي والصدمات المناخية فإن التحدى الأكبر يتمثل في كيفية وصول الجميع في كل مكان إلى الأغذية الموثوقة والمغذية والميسورة التكلفة.          

  انتاج الحبوب

بلـغ إنتـاج الحبــــوب 22.6 مليون طـــن عـام (2024/2025) مقابل 21.9 مليون طن عــام (2023/2024) بنسبــة زيــادة قـدرها 3.4 ٪.

   ـ بلـغ متوسـط نصيب الفـرد من انتـاج الحبوب 233.6 كجـم عــــام (2024/2025) مقابل 226.0 كجم عام (2023/2024) بنسبة زيادة قدرها 3.4%.

إنتاج القمح

     ـ بلغ إنتاج القمح  10.0ملـيون طـن عــام (2024/2025) مقـابـل 9.4 مليـون طـن عام (2023 / 2024) بنسـبة زيادة قدرها 5.5٪ 0 

  نصيب الفرد من القمح

 بلغ متوسط نصيب الفرد من القمح 171.9 كجم عام (2024/2025) مقابل 162.9 كجم عام (2023/2024) بنسبة زيادة قدرها 5.5%. 

إنتـاج الأرز

ـ بلــغ إنتـاج الأرز  5.1 مليــون طــن عـــام (2024 / 2025) مقـابــل 5.0 ملـيون طن عـام (2023/2024) بنســبة زيادة قـدرهـا 0.9%. 

متوســط نصيـب الفــرد مــن الأرز

 ـ بلــغ متوســط نصيـب الفــرد مــن الأرز 38.0 كــجم عــام  (2024/2025) مقــابل 37.7 كجم عام  ( 2023/2024 ) بنسبـة زيادة قدرها 0.8%.

إنتـاج الخضروات

بلغ إنتـاج الخضروات 28.3 مليـون طـن عـام (2024/ 2025 ) مقـابل 27.8 مليـون طـن عام (2023 / 2024) بنسبــة زيــادة قدرهـا 1.6٪ كما بلــغ متوســط نصيــب الفــرد من الخضـروات 89.5 كجـم عـام ) 2024 / 2025 (  مقــابــل 88.1 كجــم عـام  ( 2023 / 2024) بنسبة زيادة قدرها 1.6% .

إنتاج الفاكـهة

   ـ بلغ إنتاج الفاكـهة 14.4 مليــون طـن عـام (2024/ 2025)  مقابــل 13.7 مليــون طـن عام (2023/2024) بنسبـة زيادة قدرها 5.1٪ كما بـلـغ متوسط نصيب الفـرد من الفاكهة 69.6 كـجم عـــام (2024 / 2025) مقــابــل 66.2 كــجم عام (2023/ 2024) بنسبة زيادة قدرها 5.1%.    

مؤشرات عالمية

 ـ بلغ إنتـاج الحبـوب 2٫87 مليار طـن عام (2024/2025) مقـابـل 2٫86 مليـار طـن عام (2023/2024) بنسبة زيادة قدرها 0.3%.

 ـ بلـــغ متوســـط نصيــب الفـــرد مــن الحبــــوب 154.8 كجم عام (2024/2025) مقابل 154.4كجم عام (2023/2024) بنسبة زيادة قدرها 0.3 %.

  ـ بلــغ إنتـاج القمــح 800.4 مليــون طن عـام (2024/ 2025) مقابل 792.3 مليـون طـن عـام (2023/2024) بنسبة زيادة قدرها 1.0٪.

ـ بلــــغ متوســط نصيـــب الفـــرد مـن القمــح 69.8 كجـــــم عام (2024/2025) مقابل 69.1كجم عام (2023/2024) بنسبة زيادة قدرها 1.0%.

ـ بلغ إنتــاج الأرز 553.5 مليــون طـن عـام (2024/ 2025) مقابل 536.2 مليون طـن عام (2023/2024) بنسبة زيادة قدرها 3.2 ٪ بـلغ متوسط نصيب الفرد من الأرز 57.2 كجم عـام ( 2024/2025) مقابل 55.4 كجم عام (2023/2024) بنسبة زيادة قدرها 3.2 %.

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم العالمي للغذاء منظمة الأغذية والزراعة انتاج الحبوب إنتاج القمح

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