شاهد.. هيونداي بايون الهجين الجديدة

أعلنت شركة هيونداي عن طرازها الجديد هيونداي بايون موديل 2027 الهجين ، وتنتمي بايون لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية، وظهرت خلال معرض باريس للسيارات، ويتم تصنيعها في مدينة إزميت التركية بمنطقة الشرق الأوسط .

هيونداي بايون موديل 2027

وجاءت هيونداي بايون موديل 2027 بتصميم خارجي مختلف وتجهيزات تقنية جديدة وتوفر محرك هجين لأول مرة منذ ظهور السيارة عام 2021 .

مواصفات هيونداي بايون موديل 2027

هيونداي بايون موديل 2027

تمتلك سيارة هيونداي بايون موديل 2027 تصميم مستوحى من فن الفولاذ-Art of Steel المستخدمة في توسان الجديدة، وبها مصابيح نهارية بتصميم يشبه عصا الهوكي، وبها غطاء محرك مرتفع ورفارف بارزة .

هيونداي بايون موديل 2027

بالاضافة إلي ان اسم سيارة هيونداي بايون موديل 2027 مكتوب بأحرف كبيرة على الباب الخلفي، وبها بجنوط مقاس 18 بوصه، وبها مخرجي عادم، وبها لمسات داخلية تشمل خياطة حمراء ودواسات معدنية.

هيونداي بايون موديل 2027

ويوجد بـ سيارة هيونداي بايون موديل 2027 الهجين ايضا، شاشتين مقاس 12.3 بوصه، وكاميرات محيطية، ومقاعد مزودة بالتهوية، وبها سقف بانوراما، وبها نظام صوتي من Bose، وبها مفتاح رقمي يتيح فتح السيارة وتشغيلها باستخدام الهاتف الذكي.

محرك هيونداي بايون موديل 2027

هيونداي بايون موديل 2027

تحصل سيارة هيونداي بايون موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، وتنتج قوة 136 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها إمكانية التحكم بمستوى استعادة الطاقة أثناء الكبح عبر مقابض خلف عجلة القيادة، بجانب نظام هجين .

هيونداي بايون موديل 2027

ويوجد بـ سيارة هيونداي بايون موديل 2027 محرك اخر سعة 1000 سي سي تيربو، وبها قوة 89 حصان، وعزم دوران 114 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

هيونداي بايون موديل 2027

وتتسارع النسختان من الثبات إلى 100 كم/ساعه خلال 14.1 و10.8 ثانية، وتعتمد جميع خيارات بايون الجديدة على نظام الدفع الأمامي فقط.