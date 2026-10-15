أستاذ نقل يكشف عن المنظومة المتكاملة للتنمية المجتمعية في سيناء

كشف الدكتور عبد الله أبو خضرة عن المنظومة المتكاملة للتنمية المجتمعية في سيناء، قائلا انه تم إنشاء أكثر من 51 وحدة صحية و154 مستشفى، وأكثر من 3 جامعات بخلاف المدارس ومراكز الشباب.

وأضاف خلال برنامج صباح الخير يا مصر أنه تم تدشين مدن جديدة من مدن الجيل الرابع مثل رفح الجديدة وبئر العبد الجديدة لخدمة صناعات جديدة، وتشييد أكثر من 4000 بيت بدوي لتسهيل عملية امتلاك الوحدات السكنية للأهالي وتعمير المناطق الحدودية باعتبارها ركيزة للأمن القومي المصري.

وأوضح أن العالم يشهد تغيرات جيوسياسية وتوترات إقليمية وعالمية تؤثر على سلاسل الإمداد، مما جعل الدول تبحث عن مسارات بديلة، وهو ما استبقت إليه القيادة السياسية المصرية بإنشاء بنية تحتية قوية وممرات لوجستية دولية متكاملة تدمج الطرق بالسكك الحديدية والموانئ البحرية لتبادل الخدمة وتسيير التجارة.

وضرب مثالاً بالخط التجاري الدولي الذي يربط بين ميناء العقبة والخليج العربي، ثم العبور من خلال شركة الجسر العربي للملاحة عبر خليج العقبة وصولاً إلى بناء نويبع ثم طابا مستقبلاً، ومنها عبر شبكة الـ 3000 كيلومتر من الطرق و500 كيلومتر من السكك الحديدية لنقل البضائع والموانئ إلى البحر المتوسط مثل طابا-العريش أو شرق بورسعيد، مما جعل مصر ركيزة أساسية ومنفذاً رئيسياً لحركة التجارة للخليج ودول القارة الأفريقية.

واختتم حديثه مؤكداً حدوث تغيير جذري بنسبة 180 درجة في شكل الحياة هناك، لاسيما مع فتح آلاف غرف العمل والوظائف وجذب رؤوس الأموال العالمية والاقتصادات الكبرى التي تتسابق لإيجاد "موطن قدم داخل شبه جريزة جزيرة سيناء" لإقامة مدن صناعية كورية وغيرها حول ضفتي قناة السويس الممتدة حتى العريش.