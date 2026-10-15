محافظ الوادي الجديد تشهد توزيع عقود المنتفعين بمشروع الواحات الخضراء

تشهد حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، فعاليات توزيع عقود المنتفعين بمشروع الواحات الخضراء بمنطقة شمال المنيرة، وذلك بحضور الدكتور سيد خليفة، المدير الإقليمي لمركز أكساد والنقيب العام للزراعيين، في إطار جهود المحافظة لدعم التنمية الزراعية وتعزيز فرص الاستثمار على أرضها.

التوسع في الأنشطة الزراعية

ومن المقرر أن تُقام الفعاليات في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا، بمقر مشروع الواحات الخضراء شمال المنيرة، حيث يتم توزيع عقود المنتفعين بالمشروع، بما يدعم التوسع في الأنشطة الزراعية ويفتح آفاقًا جديدة للاستفادة من المقومات والإمكانات التي تتمتع بها المحافظة.

وتأتي هذه الفعاليات ضمن جهود محافظة الوادي الجديد لدعم المشروعات الزراعية وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، بما يسهم في دفع عجلة التنمية وتوفير فرص العمل، وتعزيز دور القطاع الزراعي في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة بالمحافظة.