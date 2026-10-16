عبد العاطي يبحث مع وزير المالية السوداني تعزيز التعاون الثنائي ودعم استقرار السودان

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج، يوم ١٦ اكتوبر، جبريل إبراهيم وزير المالية لجمهورية السودان الشقيق، وذلك خلال مشاركتهما في اجتماعات الخريف للبنك الدولي في تايلاند.

وصرح السفير نادر زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزيرين أكّدا خلال المقابلة على عمق العلاقات الأخوية والوشائج التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، معربين عن رفضهما لأي محاولة للإساءة لهذه العلاقات التي تقوم على الاحترام المتبادل للسيادة والحدود وجميع الاعتبارات التي تقوم عليها علاقات حسن الجوار، خاصة فيما بين الأشقاء.

تناول الوزيران أيضا خلال اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية ومزيد من تطويرها في مختلف المجالات بما يحقق التطلعات المنشودة من جانب شعبي البلدين.

أضاف المتحدث أن الحديث تطرق إلى المسار السياسي وتطورات الأوضاع في السودان حيث أكد الوزير عبد العاطي على ثوابت الموقف المصري الداعم لوحدة السودان وسلامة أراضيه والحفاظ على مؤسسات الدولة ومواصلة الجهود الرامية لإنهاء الأزمة وتخفيف معاناة الشعب السوداني الشقيق.