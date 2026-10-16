وزير الخارجية يتوجه إلى بغداد للمشاركة في اجتماعات منظمة التعاون الإسلامي

توجه الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الجمعة ١٦ اكتوبر، إلى العاصمة العراقية بغداد، للمشاركة في اجتماعات الدورة الثانية والخمسين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، حيث من المقرر أن يعقد سلسلة من اللقاءات الثنائية مع وزراء خارجية الدول المشاركة والأمين العام للمنظمة، لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد واحتواء الأزمات، وتعزيز التنسيق المشترك للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

وتتضمن الزيارة شقاً ثنائياً بارزاً، حيث من المقرر أن يعقد وزير الخارجية لقاءات رفيعة المستوى مع عدد من كبار المسؤولين في جمهورية العراق الشقيقة، لبحث سبل تعزيز العلاقات المصرية العراقية في مختلف المجالات، ومواصلة البناء على الزخم الذي تشهده العلاقات بين البلدين.