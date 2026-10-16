وكيل أوقاف الغربية يتابع الاستعدادات النهائية بالمسجد الأحمدي لاستقبال مولد أحمد البدوي

أجرى فضيلة الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل، وكيل وزارة الأوقاف بالغربية، اليوم الجمعة جولة ميدانية بالمسجد الأحمدي بمدينة طنطا؛ للوقوف على مدى جاهزية المسجد واستكمال الاستعدادات اللازمة لاستقبال الزائرين والمشاركين في فعاليات المولد.

جولة وكيل أوقاف الغربية

وجاء ذلك في إطار الاستعدادات المكثفة لاستقبال مولد العارف بالله سيدي أحمد البدوي رضي الله عنه.

وتضمنت الجولة تفقد مستوى النظافة داخل المسجد ومحيطه الخارجي، والاطمئنان على جاهزية المرافق والخدمات، والتأكد من تهيئة الأجواء المناسبة لاستقبال رواد المسجد الأحمدي وزوار مدينة طنطا، بما يتناسب مع المكانة الدينية والتاريخية للمسجد.

استعدادات مولد السيد البدوي

كما تابع فضيلته الجوانب الدعوية والتنظيمية، مشددًا على ضرورة مواصلة العمل الميداني، والاهتمام بأعمال النظافة والصيانة، وتوفير سبل الراحة والتيسير للزائرين، مع تكثيف المتابعة المستمرة لضمان انتظام العمل وظهور المسجد بالمظهر اللائق خلال هذه المناسبة الدينية المباركة.

رفع درجة الاستعداد القصوى

وتأتي هذه الجولة في إطار حرص مديرية أوقاف الغربية على رفع درجة الاستعداد، وتكامل الجهود التنظيمية والدعوية؛ لاستقبال ضيوف المسجد الأحمدي في أجواء يسودها النظام والسكينة، تعكس عظمة المكان ومكانته في قلوب محبيه.