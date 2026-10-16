استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة

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استشهد فلسطيني اليوم الجمعة، برصاص طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي من نوع "كواد كابتر" شمال قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، باستشهاد الشاب حاتم خليل أبو حسنين (40 عاما)، برصاصة أطلقتها عليه طائرة مسيرة للاحتلال في منطقة التوام بالقطاع.

من جهة أخرى، أصيب فلسطينيان جراء اعتداء مستوطنين عليهما في بلدة بيتا جنوب نابلس، بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن طواقم مركز إسعاف بلدية بيتا تعاملت مع إصابتين جراء اعتداء المستوطنين على مزارعين في منطقة بئر قورا بالبلدة.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، وتمركزت في عدة أحياء فيها، ونفذت جولات جابت شوارعها، دون أن يبلغ عن اعتقالات، وفقا لمصادر محلية.