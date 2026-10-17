الأرصاد: أجواء خريفية وفرص لسقوط الأمطار على هذه المناطق

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم السبت 17 أكتوبر 2026، طقسا خريفيا مائلا للحرارة نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد حار على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلاً وفي الصباح الباكر.

الظواهر الجوية اليوم السبت 17 أكتوبر

​شبورة مائية (من 4 : 8 صباحاً): على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء.

​فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة: على مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري قد تغزر أحياناً (بنسبة حدوث 30% تقريباً) على بعض المناطق على فترات متقطعة.

​فرص ضعيفة لأمطار خفيفة (بنسبة حدوث 20% تقريباً): على مناطق متفرقة من محافظات جنوب الوجه البحري ومدن القناة ومناطق من (حلايب - شلاتين) قد تمتد (بنسبة ضعيفة 10% تقريباً) إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

​نشاط رياح أحياناً: تتراوح سرعتها من (30 : 40) كم /س على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة العظمى والصغرى السبت 17 أكتوبر



القاهرة

​العظمى 28

​الصغرى 19

​الإسكندرية

​العظمى 26

​الصغرى 20

​الإسماعيلية

​العظمى 30

​الصغرى 20

​مطروح

​العظمى 25

​الصغرى 19

​شرم الشيخ

​العظمى 31

​الصغرى 22

​أسوان

​العظمى 33

الصغري 22