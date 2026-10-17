طريقة عمل فطائر المربى.. خطوة بخطوة

قدمت الشيف توتا مراد على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل فطائر المربى فهي من المعجنات اللذيذة التي يمكنك تطبيقها في المنزل و تقديمها لأفراد أسرتك و ضيوفك.

مقادير فطائر المربى



● ٣ كوب دقيق

● ملعقة كبيرة خميرة

● ملعقة كبيرة سكر

● علبه زبادي

● ربع كوب زيت

● ماء للعجن

● ملعقة صغيرة خل أبيض

● بياض بيضة

للحشو

● مربي برتقال كريمي



للوجه

● صفار بيضة

● حليب

● فانيلا

● سكر خشن



للتزين

● سكر بودرة





طريقة تحضير فطائر المربى



تشكل العجينة على شكل كرات وتحشى بحشوة المربى

ترص في قالب كاب كيك

تترك لتختمر قليلا

تخلط مكونات الوجه ثم يدهن وجه العجين

تخبز في الفرن حتى تمام الطهي

تزين بالسكر البودرة