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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طريقة عمل فطائر المربى.. خطوة بخطوة

فطائر المربى
فطائر المربى
هاجر هانئ

قدمت الشيف توتا مراد على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل فطائر المربى فهي من المعجنات اللذيذة التي يمكنك تطبيقها في المنزل و تقديمها لأفراد أسرتك و ضيوفك.

مقادير فطائر المربى


● ٣ كوب دقيق

● ملعقة كبيرة خميرة

● ملعقة كبيرة سكر

● علبه زبادي

● ربع كوب زيت

● ماء للعجن

● ملعقة صغيرة خل أبيض

● بياض بيضة

للحشو
● مربي برتقال كريمي


للوجه
● صفار بيضة
● حليب
● فانيلا
● سكر خشن


للتزين
● سكر بودرة


 

طريقة تحضير فطائر المربى


تشكل العجينة على شكل كرات وتحشى بحشوة المربى
ترص في قالب كاب كيك
تترك لتختمر قليلا
تخلط مكونات الوجه ثم يدهن وجه العجين
تخبز في الفرن حتى تمام الطهي
تزين بالسكر البودرة

فطائر المربى مقادير فطائر المربى طريقة تحضير فطائر المربى طريقة عمل فطائر المربى العجينة

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