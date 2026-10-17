الثلاثاء المقبل.. جامعة بنها تنظم بطولة للملاكمة ضمن أنشطة العام الجامعي 2026/2027

تنظم جامعة بنها بطولة الجامعة للملاكمة للعام الجامعي 2026/2027، يوم الثلاثاء الموافق 20 أكتوبر الجاري، على حلبة الملاكمة بكلية علوم الرياضة، بمشاركة طلاب من مختلف كليات الجامعة.

وتأتي البطولة في إطار استراتيجية الجامعة لدعم الأنشطة الرياضية، واكتشاف المواهب الطلابية ورعايتها، وتنمية القدرات البدنية والفنية للطلاب، بما يعزز قيم المنافسة الشريفة والانضباط والإصرار، ويسهم في إعداد عناصر رياضية قادرة على تمثيل الجامعة في البطولات المختلفة.



وأكدت الدكتورة جيهان عبد الهادي، نائب رئيس الجامعة، أن تنظيم البطولة يأتي انطلاقًا من اهتمام الجامعة بالرياضة الجامعية ودورها في بناء شخصية الطالب وتنمية قدراته، مشيرة إلى حرص الجامعة على توفير الإمكانات اللازمة لتنظيم المنافسات بصورة متميزة.



ومن جانبه، أكد الدكتور خالد عيسوي، منسق عام الأنشطة الطلابية، أن البطولة تمثل فرصة لاكتشاف المواهب الواعدة في رياضة الملاكمة، وإتاحة المجال أمام الطلاب لإبراز قدراتهم ومهاراتهم في أجواء تنافسية تسودها الروح الرياضية.



وأوضح إبراهيم عبد الله، مدير عام رعاية الطلاب، أن البطولة تُقام تحت شعار «القوة والإصرار والتحدي»، بما يعكس قيم التميز الرياضي والطموح نحو تحقيق الإنجازات، ويؤكد دور الجامعة في دعم المواهب الطلابية وتشجيع المشاركة الفعالة في الأنشطة الرياضية.