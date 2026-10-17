قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طلاب الأكاديمية العسكرية يرددون شعار الكلية أمام الرئيس السيسي
شاهد.. انطلاق حفل تخرج الدفعة الأولى من الأكاديمية العسكرية بحضور الرئيس السيسي
بالنشيد الوطني.. الرئيس السيسي يفتتح حفل تخرج الدفعة الأولى من الأكاديمية العسكرية المصرية
الرئيس السيسي يصل مقر حفل تخرج دفعات جديدة من الأكاديمية العسكرية المصرية
بحضور الرئيس السيسي.. بث مباشر لحفل تخرج دفعات جديدة من الأكاديمية العسكرية المصرية
علي جمعة: عندما يأذن الله تتفجر ينابيع الهداية والخير من القلب القاسي
الصحة تحذر المواطنين: الإفراط في اللحوم المصنعة يسبب ارتفاع ضغط الدم
بديل بطاقة التموين وخدمات أخرى.. تفاصيل مشروع الكارت الموحد 2026
دعم المرأة الريفية اقتصاديًا.. الزراعة تكشف خطة تمويل المشروعات الصغيرة
المالية: النمو الاقتصادي ساعد في خفض الدين الحكومي لـ 81.9% في يونيو
108 آلاف طلب لوحدات بديلة للإيجار القديم.. من يحصل على شقة ومن يحق له التظلم؟
نتنياهو عن الحرب مع إيران: أعداؤنا يريدون استفزازنا ولن أكشف أسرارًا استخباراتية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الثلاثاء المقبل.. جامعة بنها تنظم بطولة للملاكمة ضمن أنشطة العام الجامعي 2026/2027

بطولة الملاكمة
بطولة الملاكمة
إبراهيم الهواري

تنظم جامعة بنها بطولة الجامعة للملاكمة للعام الجامعي 2026/2027، يوم الثلاثاء الموافق 20 أكتوبر الجاري، على حلبة الملاكمة بكلية علوم الرياضة، بمشاركة طلاب من مختلف كليات الجامعة.

وتأتي البطولة في إطار استراتيجية الجامعة لدعم الأنشطة الرياضية، واكتشاف المواهب الطلابية ورعايتها، وتنمية القدرات البدنية والفنية للطلاب، بما يعزز قيم المنافسة الشريفة والانضباط والإصرار، ويسهم في إعداد عناصر رياضية قادرة على تمثيل الجامعة في البطولات المختلفة.
 

وأكدت الدكتورة جيهان عبد الهادي، نائب رئيس الجامعة، أن تنظيم البطولة يأتي انطلاقًا من اهتمام الجامعة بالرياضة الجامعية ودورها في بناء شخصية الطالب وتنمية قدراته، مشيرة إلى حرص الجامعة على توفير الإمكانات اللازمة لتنظيم المنافسات بصورة متميزة.
 

ومن جانبه، أكد الدكتور خالد عيسوي، منسق عام الأنشطة الطلابية، أن البطولة تمثل فرصة لاكتشاف المواهب الواعدة في رياضة الملاكمة، وإتاحة المجال أمام الطلاب لإبراز قدراتهم ومهاراتهم في أجواء تنافسية تسودها الروح الرياضية.


وأوضح إبراهيم عبد الله، مدير عام رعاية الطلاب، أن البطولة تُقام تحت شعار «القوة والإصرار والتحدي»، بما يعكس قيم التميز الرياضي والطموح نحو تحقيق الإنجازات، ويؤكد دور الجامعة في دعم المواهب الطلابية وتشجيع المشاركة الفعالة في الأنشطة الرياضية.

القليوبية محافظة القليوبية جامعة بنها بنها بطولة الجامعة للملاكمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إنستاباي

تحذير عاجل من إنستاباي.. تحويلات صغيرة قد تنتهي بخسارة أموالك بالكامل

جدول العطلات الرسمية المتبقية

إجازات الربع الأخير 2026.. جدول العطلات الرسمية المتبقية في مصر قبل نهاية العام

منسي

ناصر منسي يعتذر لجماهير الزمالك بعد واقعة إلقاء القميص: حقكم عليّا

كاتي وترامب

أول تعليق من كاتي زكريا بعد إقالتها من البيت الأبيض

سعر الدولار

دون تغيير.. سعر الدولار في البنوك الآن

التوقيت الشتوي 2026

العد التنازلي لتغيير الساعة.. موعد بدء التوقيت الشتوي 2026 في مصر وضوابط غلق المحال

ناصر منسي

موتوا بغيظكم.. هيثم فاروق: من يريد سقوط الزمالك يختزل انتصاراته في الحظ

معتمد جمال

ناصر منسي يوضح حقيقة الجدل المثار حوله احتفاله بهدف الزمالك في الجيش الرواندي

ترشيحاتنا

زد

زد يصدم الأهلي بشأن ضم محمد حسين وطارق علاء في يناير

الاهلي

سيف تقا: الأهلي الأقرب للتتويج بالدوري هذا الموسم

تقا

سيف تقا: أداء الأهلي والزمالك "لم يعجبني" في مباراة القمة

بالصور

فستان مجسم.. ياسمينا العبد تستعرض رشاقتها في مهرجان الجونة

ياسمينا العبد
ياسمينا العبد
ياسمينا العبد

فستان زفاف هند مدحت يثير الجدل على السوشيال ميديا .. شاهد

هند مدحت و مكاوي
هند مدحت و مكاوي
هند مدحت و مكاوي

غير تقليدي.. يسرا تخطف الانظار بظهورها في مهرجان الجونة | شاهد

يسرا
يسرا
يسرا

ابتعدي عن الموبايل.. حيل بسيطة تساعدك على النوم بسرعة والتخلص من الأرق

التوم سريعا بدون أرق
التوم سريعا بدون أرق
التوم سريعا بدون أرق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: كيف نعلّم أبناءنا فن اختيار الصديق؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

المزيد