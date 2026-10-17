اليابان توقف مفاعلا نوويا بسبب تسرب مياه ملوثة بكمية محدودة من مواد مشعة

أعلنت شركة "توهوكو للطاقة الكهربائية" اليابانية أنها ستوقف، اليوم السبت، المفاعل رقم 2 بمحطة أوناجاوا النووية في شمال شرقي اليابان؛ إثر رصد تسرب كمية محدودة من المياه عبر أحد الصمامات، تحتوي على نسبة ضئيلة من مادة مشعة.

ونقلت وكالة أنباء كيودو عن الشركة قولها إن المياه المتسربة جُمعت، وإنه لم تُرصد أي مستويات إشعاع غير طبيعية في البيئة المحيطة بالمحطة الواقعة في محافظة مياجي.

وأوضحت الشركة أن التسرب يُقدر بنحو 0.2 طن من المياه في الساعة، مشيرة إلى أن مستوى المياه في حوض تجميع مياه الصرف بدأ يرتفع منذ يوليو الماضي ما دفعها إلى التحقيق في مصدر التسرب والتأكد من وجود خلل في أحد الصمامات.

وأضافت الشركة أن إعادة تشغيل المفاعل ستستغرق نحو عشرة أيام، تشمل فحص الأجزاء المعنية واستبدالها عند الضرورة.

وكان المفاعل الثاني بمحطة أوناجاوا قد استأنف التشغيل في أكتوبر 2024، ليصبح أول مفاعل نووي في شرق اليابان يُعاد تشغيله منذ الزلزال والتسونامي المدمرين اللذين ضربا شمال شرقي البلاد في عام 2011.