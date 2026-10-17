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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

من دار الأوبرا إلى المركز القومي لثقافة الطفل.. مؤسسات متخصصة تتولى رعاية مواهب الفائزين بجائزة المبدع الصغير

جائزة الدولة للمبدع الصغير
جائزة الدولة للمبدع الصغير
محمد البدوي

كشف الدكتور أشرف العزازي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، عن استمرار رعاية الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير بعد إعلان النتائج، من خلال مؤسسات متخصصة تعمل على تنمية مواهبهم وتطوير قدراتهم في المجالات الفنية والأدبية والعلمية، بما يضمن تحويل تميزهم إلى مسار مستدام من الإبداع والابتكار.

 الأهداف الأساسية للجائزة

وأوضح العزازي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «نون القمة»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، اليوم السبت، أن رعاية الموهوبين تمثل أحد الأهداف الأساسية للجائزة، التي تُقام نسختها السابعة تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، وتستهدف الفئة العمرية من 5 إلى 18 عامًا.

تنمية المواهب بدار الأوبرا المصرية 

وأشار إلى أن مركز تنمية المواهب بدار الأوبرا المصرية يتولى رعاية أصحاب المواهب الموسيقية والغنائية، من خلال دعم قدراتهم والعمل على تطوير مهاراتهم الفنية، بينما يتولى المركز القومي لثقافة الطفل دعم المواهب في المجالات الأدبية والمسرحية والابتكارات، بما يوفر لكل طفل فرصة لتنمية موهبته وفقًا لطبيعة المجال الذي تميز فيه.

وأكد أن هذه المنظومة تستهدف تجاوز فكرة التكريم المعنوي والمادي، لتوفير فرص حقيقية أمام الأطفال لمواصلة التعلم والتدريب، واكتساب الخبرات التي تساعدهم على تطوير أعمالهم والوصول إلى مستويات متقدمة من الإبداع.

وأضاف أن الجائزة تضم مجالات الفنون والآداب والإبداع والابتكار، وتمنح 32 جائزة بقيمة 40 ألف جنيه لكل جائزة، إلى جانب درع وشهادة تقدير، موضحًا أن تنوع المجالات يتيح اكتشاف طاقات إبداعية مختلفة لدى الأطفال والنشء.

 إعداد جيل مبدع يعتز بهويته المصرية

وشدد العزازي على أن الاستثمار في مواهب الأطفال يمثل استثمارًا في مستقبل المجتمع، لافتًا إلى أن الهدف هو إعداد جيل مبدع يعتز بهويته المصرية، ويمتلك القدرة على الابتكار والمشاركة الفعالة في الحياة الثقافية والعلمية.

واختتم بالتأكيد على أن عدم الفوز لا يعني نهاية الطريق أمام المشاركين، إذ تظل التجربة فرصة لاكتساب الخبرات وتطوير المهارات، بما يشجع الأطفال على مواصلة المحاولة والعمل على تحقيق طموحاتهم الإبداعية.

انتصار السيسي تنمية المواهب جائزة الدولة للمبدع الصغير رعاية الموهوبين

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