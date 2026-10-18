'رجال أعمال إسكندرية تبحث تعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية بين مصر والصين

شاركت جمعية رجال أعمال إسكندرية في فعاليات ندوة هونان–أفريقيا (مصر) 2026، التي عُقدت تحت عنوان «بيئة أعمال آمنة وتعزيز الشراكات التجارية وآليات تسوية المنازعات التجارية»، بمشاركة ممثلين عن مجتمع الأعمال، لمناقشة فرص تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين مصر والصين، وتطوير آليات تسوية النزاعات التجارية.

جمعية رجال أعمال إسكندرية تستعرض رؤيتها لتعزيز التعاون التجاري مع الصين

ومثّل الجمعية وأدار الجلسة الحوارية حاتم منتصر، عضو الجمعية، بمشاركة هيثم القيار، نائب رئيس مجلس الإدارة، وبحضور طاهر حزين وبازيل ماركو.

وشهدت الجلسة استعراض رؤية جمعية رجال أعمال إسكندرية بشأن سبل تعزيز التعاون التجاري بين مجتمع الأعمال المصري والشركات الصينية، ودعم فرص إقامة شراكات جديدة وزيادة الاستثمارات المشتركة، بما يسهم في توسيع مجالات التعاون الاقتصادي بين الجانبين.

تسوية المنازعات التجارية تدعم استقرار بيئة الأعمال

وناقشت الجلسة الآليات المطبقة لتسوية المنازعات التجارية، ودورها في توفير بيئة أعمال آمنة ومستقرة، بما يحفظ حقوق ومصالح الأطراف المعنية، ويعزز الثقة بين الشركات، ويدعم استمرارية الشراكات التجارية والاستثمارية.

الندوة تبحث تطوير العلاقات التجارية بين الصين وأفريقيا

وتناولت الندوة آفاق تطوير العلاقات التجارية بين الصين والدول الأفريقية، وأهمية بناء أطر فعّالة للتعاون المؤسسي بين مجتمعات الأعمال، إلى جانب استعراض آليات الوساطة وتسوية النزاعات التجارية باعتبارها أدوات لدعم التعاون الاقتصادي، والحد من الخلافات، وتعزيز استدامة الشراكات بين الشركات.