حماية المستهلك بالشرقية يضبط 8 طن ونصف مواد غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمي

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية ، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت التجارية والصناعية، والتصدي لكافة صور الغش والتدليس وحماية حقوق المستهلكين، تواصل الأجهزة الرقابية بالمحافظة جهودها لضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه ، أوضح شريف جمعة مدير عام جهاز حماية المستهلك فرع الشرقية، أنه وردت للفرع معلومات من أحد المصادر السرية تفيد بقيام أحد الأشخاص بإدارة وتشغيل منشأتين لتصنيع اللحوم المجمدة والدواجن دون ترخيص، بنطاق مركز بلبيس.

وعلى الفور تم إجراء التحريات اللازمة والتأكد من صحة المعلومات ورصد المنشأة وتحديد أيام عملها، وبناءً عليه تم توجيه حملة رقابية مفاجئة على مدار يومين ، لاستهداف المنشأتين محل المعلومات بنطاق مركز ومدينة بلبيس وأسفرت الحملة عن حرير محضر ضد المدير المسؤول عن ثلاجة مجمدات غير مرخصة، وحيازته سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ على ١٠٠ برنيكه بكل برنيكه ٢ كيس فيليه دجاج مجمد زنه الكيس ٥ كجم بأجمالى ١٠٠٠ كجم غير صالح للاستهلاك الادمي وتم أتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما تم تحرير محضر ضد صاحب مخزن لتعبئة المواد الغذائية غير مرخص، ولحيازته سلع مجهولة المصدر وغير مدون عليها البيانات من تاريخ الإنتاج أو مده صلاحيتها، وتم التحفظ على ٣٠٠ برنيكه تمر وزنه البرنيكه ٢٥ كجم بأجمالى زنه ٧٥٠٠ كجم لعدم صلاحيتها للاستهلاك الادمي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ويؤكد محافظ الشرقية استمرار تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضبط المخالفات والتصدي لممارسات الغش والتدليس والتقليد، حفاظاً على حقوق المواطنين وحماية المستهلكين.