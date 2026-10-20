عميد طب عين شمس: لدينا 124 مستشفى جامعي على مستوى الجمهورية

أوضح د. على الأنور عميد كلية طب عين شمس أن كليات الطب والمستشفيات الجامعية هى الركيزة الأساسية لإعداد الكوادر الطبية ونتج عن هذه الكليات طبيب قادر على تلبية احتياجات المجتمع.

وأضاف خلال كلمته جلسة صحة المواطن بمنتدي مصر 2026 أن المستشفيات الجامعية اهتمت بالتدريب ، فهناك التدريب الإلزامى والتدريب متخصص لجميع مقدمى الخدمة لكى يصبح لدينا بحث علمى فعال ينشر فى مجالات العلمية العالمية وطبيب لديه خبرة .

وأكد على أن مستشفيات الجامعية عملت منذ عشرات السنين فى تكامل مع باقى المنظمات الصحية مع مستشفيات وزارة الصحة ومستشفيات الشرطة و مستشفيات القوات المسلحة ،فهناك 124 مستشفى على مستوى الجمهورية تقدم الخدمة ل 32 مليون مواطن منها 76% من المستوى الثالث من الخدمة الطبية .

زيادة التمويل لزيادة عدد الأسره و لتوفير العلاجات الحديثة

و شدد على أن التحدي الأكبر الذي يواجه المنظومة الصحية هو زيادة التمويل لزيادة عدد الأسره و لتوفير العلاجات الحديثة من علاجات بيولوجية ومناعية وتزويد عدد أسرة الرعاية المركزة والاستمرار فى تدريب الكوادر الطبية فى جميع المنظومة الصحية وليس المستشفيات الجامعية فقط.