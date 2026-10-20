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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بالأرقام.. «الزراعة» تحول المخلفات الحيوانية إلى ثروة اقتصادية خلال سبتمبر

وزير الزراعة
وزير الزراعة
شيماء مجدي

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن مواصلة جهودها لتعظيم الاستفادة من المخلفات الحيوانية الناتجة عن أعمال المجازر المعتمدة خلال شهر سبتمبر، وذلك في إطار خطة الدولة لتعزيز منظومة الإدارة الآمنة للمخلفات، والحد من التلوث البيئي، وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية مضافة.

وقال الدكتور محمد سعد، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات  السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، باستمرار تطوير منظومة تدوير المخلفات الحيوانية، وتعظيم الاستفادة منها في دعم الاقتصاد الوطني، مع الالتزام الكامل بالاشتراطات البيئية والصحية.

وأشار إلى أن إجمالي كميات المنتجات الناتجة عن تدوير المخلفات الحيوانية خلال شهر سبتمبر بلغ نحو 3,816 طنًا، شملت حوالي 2,500 طن من مسحوق البروتين، و569 طنًا من مسحوق العظم، و31 طنًا من مسحوق السمك، و441 طنًا من الجيلاتين، فضلًا عن نحو 274 طنًا من أعلاف الحيوانات الأليفة، وذلك من خلال المجازر المعتمدة على مستوى الجمهورية.

وأوضح رئيس الهيئة أن منظومة تدوير المخلفات الحيوانية تتم من خلال آليات متكاملة تشمل الجمع الآمن والنقل المنظم والمعالجة داخل وحدات التدوير المعتمدة، بما يضمن الحد من الآثار البيئية الضارة، وتحويل المخلفات إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية يمكن الاستفادة منها وفقًا للضوابط والاشتراطات المعمول بها.

وأكد استمرار الهيئة في تطوير منظومة تدوير المخلفات الحيوانية والتوسع في تطبيق أفضل الممارسات البيئية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الدائري، وتقليل الأثر البيئي، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وتحقيق الاستدامة في قطاع الثروة الحيوانية.

الزراعة المخلفات الحيوانية المجازر المجازر المعتمدة

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