تفاصيل واقعة اعتداء ولي أمر على مدير مدرسة وعاملة بالمنوفية

​شهدت إحدى المدارس بمحافظة المنوفية واقعة تعدٍ سافر، حيث أقدم ولي أمر طالب على الاعتداء بسلاح أبيض على مدير المدرسة وعاملة إثر تلقيه استدعاءً رسمياً لمناقشة سلوك نجله المشاغب، مما أسفر عن إصابات وتدخل أمني عاجل.

​تلقت الجهات المعنية إخطاراً يفيد بوقوع اشتباك داخل إحدى المدارس بدائرة محافظة المنوفية. وبدأت تفاصيل الواقعة عندما قامت إدارة المدرسة بإرسال استدعاء رسمي لولي أمر أحد الطلاب على خلفية تكرار شكاوى زملائه ومعلميه من سوء سلوكه وافتعاله للمشكلات بصفة مستمرة داخل الحرم المدرسي، بهدف تقويم سلوكه وحثه على الالتزام.

​وعلى غير المتوقع، حضر ولي الأمر إلى المدرسة، وفور دخوله، قام بالتعدي بالضرب على إحدى عاملات المدرسة أثناء تأدية عملها أمام الطلاب. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل أخرج المتهم سلاحاً أبيض كان بحوزته، واعتدى به على مدير المدرسة، محدثاً به إصابات قطعية في الكتف والرجل تطلبت خياطة الجرح بـ 4 غرز طبية، قبل أن يتم نقله لتلقي العلاج اللازم بالمستشفى.

​تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية من السيطرة على الموقف وضبط المتهم والسلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة. جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات الوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتهم.