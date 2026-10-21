بيطري الشرقية يفحص 14 ألف رأس ماشية وطائر مجاناً خلال قافلة بقرية شلشلمون

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية انه في إطار الحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها وتفعيلاً لدور القوافل الطبية البيطرية المجانية الشاملة، نظمت مديرية الطب البيطري بالشرقية قافلة طبية علاجية بيطرية شاملة بالمجان بقرية شلشلمون التابعة لمركز منيا القمح، لتقديم الخدمات البيطرية المتكاملة للمربين بهدف زيادة الوعي البيطري بين أهالي القرى الأكثر احتياجاً، وتوفير الرعاية البيطرية اللازمة للحيوانات، من خلال الكشف والعلاج المجاني والتحصين ضد الأمراض المختلفة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد السيد بشار، وكيل الوزارة ومدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أن القافلة نُظمت تحت إشراف إدارات الرعاية والعلاج والرعاية التناسلية والإرشاد بالمديرية، وبمشاركة إدارة منيا القمح البيطرية، وأطباء الوحدات والإدارات البيطرية المعنية، وبحضور السيد حامد الأقنص مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وعدد من الأطباء البيطريين وكبار المربين بالقرية، لتقديم الخدمات البيطرية وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وأشار مدير المديرية إلى أن القافلة قدمت الفحص والعلاج والتحصين والرش لـ ١٤ ألف رأس ماشية وطائر شملت فحص وعلاج (٩٥٤) رأس ماشية ضد الأمراض الباطنية، و(٤١٣) حالة للأمراض التنفسية، وإجراء المسح التناسلي الشامل والفحص بجهاز السونار والرعاية التناسلية لـ(٣٨٢) رأس ماشية، ورش (٣٠٠٠) رأس لمكافحة الطفيليات الخارجية، وتجريع (٢٠٠٠) رأس ضد الطفيليات الداخلية، وإجراء جراحات لـ(٥٣) رأساً، وعلاج (٣٥٧) حالة من الأمراض الجلدية، وفحص (١٢٨) حيواناً للكشف عن البروسيلا والدرن، وترقيم (١٢٥) رأس ماشية، وعلاج (٦٥٤٣) طائراً، وتأمين (١٥) رأساً من الماشية.

وأضاف أن القافلة شهدت، لأول مرة، تقديم خدمات العلاج المجاني للحيوانات الأليفة، حيث تم علاج (٣٧) حيواناً أليفاً، في إطار التوسع في تقديم الخدمات البيطرية المتكاملة للمواطنين.

وأوضح أن القافلة تضمنت عقد ندوة وعدد من اللقاءات الإرشادية لتوعية المربين بأهمية التأمين على الماشية، والتحسين الوراثي لسلالات الأبقار والجاموس، والتحصين للوقاية من الأمراض الوبائية الخطيرة، والمشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان، ومشروع تسمين عجول البتلو، فضلاً عن التوعية بمرضي البروسيلا والسعار، والتعريف بالمشروعات والخدمات والحملات التي تقدمها المديرية وسبل الاستفادة منها، بما يسهم في الحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة وتنميتها.