أخبار التوك شو| الرئيس السيسي: طرح الأراضي المستصلحة للقطاع الخاص بشرط منع تفتيت الحيازات.. وزير الداخلية: انخفاض سرقات السيارات 94%.. وزير التموين: الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية يكفي 6 أشهر

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

السيسي: تطوير البحيرات هدفه إعادة ضبطها واستعادة ثرواتها وليس الاستحواذ عليها

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي استعداد الدولة لطرح الأراضي المستصلحة أمام القطاع الخاص للشراء، بشرط أن تكون المساحات كبيرة لمنع تفتيت الحيازات الزراعية، مشيرًا إلى أن دور جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يستهدف تسريع تجهيز الأراضي ودخولها مرحلة الإنتاج، بدلًا من تأخير المشروعات لسنوات، بما يسهم في زيادة الإنتاج الزراعي وتوفير فرص العمل، مع إتاحة الفرصة لصغار المزارعين والمستثمرين للمشاركة في المشروعات.

الرئيس السيسي: مستعد لطرح الأراضي المستصلحة للقطاع الخاص.. لكن مش هسمح بتفتيتها

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي استعداد الدولة لبيع الأراضي المستصلحة للقطاع الخاص بمساحات كبيرة تمنع تفتيت الحيازات، مشيرًا إلى أن جهاز مستقبل مصر يستهدف تسريع تجهيز الأراضي وزراعتها لتوفير فرص الإنتاج والعمل، مع إتاحة المشاركة للمستثمرين وصغار المزارعين.

الرئيس السيسي: الجهد العسكري المصري يقتصر على الدفاع عن الأراضي السعودية وحدودها

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن التعاون العسكري المصري السعودي يستهدف الدفاع عن الأراضي السعودية وحماية حدود المملكة، مشددًا على أن التحركات المصرية لا تشمل تنفيذ هجمات على اليمن، وأن الجهد العسكري المصري لا يمتد خارج حدود الدولة.

الرئيس السيسي: جميع سيارات الداخلية دُمرت خلال أحداث 2011.. وتطوير مراكز الإصلاح لتغيير بيئة السجون

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن جميع سيارات وزارة الداخلية تعرضت للتدمير خلال أحداث 2011، مشيرًا إلى أن الدولة تحملت أعباء كبيرة لإعادة بناء المؤسسة الشرطية وتطوير مراكز الإصلاح والتأهيل، مؤكدًا أهمية تعزيز الثقة بين المواطنين والأجهزة الأمنية والحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية.

وزير الداخلية: الإخوان تستخدم واجهات غير إخوانية لاستهداف الشباب

قال وزير الداخلية محمود توفيق إن جماعة الإخوان تستخدم التكنولوجيا والشائعات لاستهداف استقرار الدولة والتأثير في وعي الشباب، مشيرًا إلى أن الفترة من 2011 إلى 2013 شهدت سرقة أكثر من 72 ألف سيارة، بزيادة 420% مقارنة بعام 2010، مؤكدًا انخفاض سرقات السيارات حاليًا بنسبة 94% مقارنة بعام 2013 و64% مقارنة بعام 2010.

وزير الداخلية: انخفاض سرقة السيارات 94% مقارنة بعام 2013

قال وزير الداخلية محمود توفيق إن سرقات السيارات تجاوزت 72 ألف سيارة خلال الفترة من 2011 إلى 2013، بزيادة 420% مقارنة بعام 2010، مشيرًا إلى انخفاضها حاليًا بنسبة 94% مقارنة بعام 2013 و64% مقارنة بعام 2010، كما اتهم جماعة الإخوان باستخدام التكنولوجيا والشائعات للتأثير في وعي الشباب واستهداف استقرار الدولة.

وزير التموين: الاحتياطي الإستراتيجي من السلع الأساسية آمن ويكفي لمدة 6 أشهر

أكد وزير التموين شريف فاروق أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن ويكفي متوسط 6 أشهر، مشيرًا إلى نجاح الدولة في استلام نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي وصرف مستحقات المزارعين، إلى جانب إطلاق مبادرة لإنشاء 191 مركزًا لتوفير السلع الغذائية بأسعار ميسرة، وتعزيز التنسيق الحكومي لشراء السلع الاستراتيجية بأفضل الأسعار.

أحمد موسى: وثائق أمريكية كشفت تخطيط واشنطن لإنشاء 33 سدا في إثيوبيا

قال الإعلامي أحمد موسى إن ملف السد الإثيوبي يمس نحو 110 ملايين مصري و50 مليون سوداني، مشيرًا إلى وثائق بريطانية وأمريكية قال إنها كشفت عن مخططات لاستخدام المياه للضغط على مصر وتقليص حصتها التاريخية من نهر النيل.

أحمد موسى: وثائق أمريكية كشفت تخطيط واشنطن لإنشاء 33 سدا في إثيوبيا

قال الإعلامي أحمد موسى إن ملف السد الإثيوبي يمس نحو 110 ملايين مصري و50 مليون سوداني، مشيرًا إلى وثائق بريطانية وأمريكية قال إنها كشفت عن مخططات لاستخدام المياه للضغط على مصر وتقليص حصتها التاريخية من مياه النيل، من بينها مخطط أمريكي لإنشاء 33 سدًا في إثيوبيا عام 1963.

5 أرغفة و50 جنيها للسلع.. وزير التموين يكشف تفاصيل الدعم المقدم للمواطنين

استعرض وزير التموين شريف فاروق تطوير منظومة الدعم، موضحًا أن 64.5 مليون مواطن يستفيدون من الخبز المدعم و57.5 مليون من السلع التموينية، مع ارتفاع مخصصات الدعم إلى 178 مليار جنيه في موازنة 2026/2027، مقابل 160 مليار جنيه في العام السابق، مشيرًا إلى دراسة التحول تدريجيًا نحو دعم نقدي سلعي أكثر مرونة، وتطوير الرقابة الرقمية على الأسواق باستخدام الذكاء الاصطناعي و«رادار الأسعار» لرصد تحركات السلع وحماية القوة الشرائية للمواطنين.

عاصم الجزار: غالبية النواب تؤيد تفويض السيسي باتخاذ إجراءات للدفاع عن السعودية

أكد عاصم الجزار، وكيل مجلس النواب ورئيس حزب الجبهة الوطنية، أن غالبية آراء النواب تتجه للموافقة على تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي في اتخاذ ما يراه من إجراءات لدعم السعودية والدفاع عن أراضيها، مشيرًا إلى أن نحو 500 نائب طلبوا الكلمة خلال المناقشات التي تُعقد في جلسات سرية نظرًا لحساسية المعلومات الاستراتيجية، مع التأكيد على تمسك مصر بالمسار الدبلوماسي للحفاظ على السلام.